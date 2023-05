DIE SÜSSEN SEITEN DES LEBENS

Knusprige Rollen gefüllt mit himmlisch-lockerem Schaum: Für ihre Schaumrollen ist die Marbacherin Barbara Braun weit und breit bekannt. „Ich stelle jeden zweiten Tag Masse und Teig für 1.500 Stück zu“, erzählt die sympathische Konditorin.

Wie alle Mehlspeisen in der Vitrine oder jedes Gebäckstück im Körberl werden die süßen Rollen in der Backstube allesamt von Hand gemacht. Interessierte Schaumrollen-Enthusiasten können Barbara Braun dabei auch über die Schulter schauen: Seit einigen Jahren lädt sie Gruppen zum Schaumrollen-Workshop ein. Aber nicht nur mit den süßen Rollen hat sich die Konditorin einen Namen gemacht: Barbara Braun zaubert mit Zuckerguss, schichtet geschmolzene Schokolade und greift zu Gold und Glitzer: Ihre Motivtorten sind ein Highlight bei jedem Fest.

Zusätzlich zu höchster Qualität an Zutaten, absoluter Frische und persönlicher Liebe zum Detail, bleiben die traditionellen Rezepte unverändert und so absolut hochwertig an Geschmack. Apropos: Für jeden Geschmack hat Barbara Braun auch etwas auf der umfangreichen Frühstückskarte. Die Falstaff-Community wählte die Café-Konditorei Braun zuletzt zu einem der zehn beliebtesten Brunchlokale Niederösterreichs. „Unser selbstgemachtes Gebäck kommt dabei auch ausgesprochen gut an. Die Kundinnen und Kunden greifen besonders gern zum Kornspitz“, lacht Braun.