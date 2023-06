Haussammler*innen in Niederösterreich wieder unterwegs

Explodierende Preise bei Energie- und Lebensmittelpreisen sowie die Rekordinflation haben spürbare Folgen für uns alle. Besonders gravierend sind diese Auswirkungen aber für Menschen, die schon bisher nur knapp über die Runden gekommen sind. Rund 200.000 Menschen gelten in Österreich als stark armutsbetroffen – um 40.000 Personen mehr als noch im Jahr zuvor. In Niederösterreich sind 14 % der Bevölkerung – das sind 236.000 Menschen – armutsgefährdet, so die offiziellen Zahlen der Statistik Austria.

Mit den Spenden aus der Caritas Haussammlung hilft die Caritas Menschen in unterschiedlichsten Notlagen. In der Sozialberatung und in S ozialmärkten oder Müttern und ihren Kindern, denen im Mutter-Kind-Haus ein Dach über dem Kopf gegeben wird, aber auch et wa durch Soforthilfen nach Katastrophen.

„Inflation und Teuerungen bringen immer mehr Menschen unter Druck, daher ist es nicht verwunderlich, dass in den Caritas Sozialberatungsstellen die Anfragen heuer stark gestiegen sind. Gerade in dieser herausfordernden Zeit wollen wir gemeinsam helfen, wo die Not in Niederösterreich am größten ist, so Caritas Generalsekretär Christoph Riedl".

Unterwegs beim Haussammeln in Euratsfeld

Einblick in die vielseitige Arbeit der Caritas erhält man im Podcast „Begegnungszone Caritas“. Journalist, Autor und Moderator Tom Rottenberg begleitet in der aktuellen Folge Haussammler Toni Hiesleitner auf seinem Weg von Tür zu Tür in Euratsfeld im Mostviertel. Dabei erfährt man nicht nur, wie man so eine Sammlung organisiert, sondern erlebt dabei viele spannende Begegnungen. Reinhören lohnt sich!

www.caritas-stpoelten.at/begegnungszone

Caritas Spendenkonto

IBAN: AT28 3258 5000 0007 6000

BIC: RLNWATWWOBG

Kennwort: Haussammlung

Online-Spenden: www.caritas-haussammlung.at

Spenden sie jetzt – auch online!