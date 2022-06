Caritas Haussammlungen Hilfe im Inland nicht vergessen!

Foto: Caritas

D ie Caritas Haussammlung ist konkrete Hilfe für Menschen in Not in NÖ – etwa durch Soforthilfen nach Hochwasserkatastrophen, durch die Sozialberatung.Nothilfe, bis hin zum Mutter-Kind-Haus oder dem Mobilen Hospizdienst, die aus Spenden der Caritas Haussammlung finanziert werden