Nach dem letztjährigen großen Erfolg von „Gefährten des Lichts“ kommt die beliebte Pferdeshow mit „Welt der Fantasie“ wieder zurück nach Tulln – unter dem neuen Namen CAVALLUNA.

Für insgesamt drei Wochen ist das gesamte CAVALLUNA-Team hier zu Gast: In dieser Zeit werden alle Showelemente erstmals zusammengefügt, Abläufe geprobt, der Inszenierung Feinschliff verliehen und die Show schließlich erstmals vor Publikum gezeigt. Das fantastische Gesamtkunstwerk aus Reitkunst, Akrobatik, Tanz und Musik ist eingebettet in eine berührende Geschichte: Die Previews in der Messe Tulln finden ab 20. Oktober statt.

Tickets und Termine finden Sie auf www.cavalluna.com