„Anpacken für den Bezirk Lilienfeld!“

Kinderarzt gefordert

Der 45-jährige Vater von drei Kindern, weiß aus unzähligen Gesprächen genau um die Sorgen und Nöte der Menschen: „Das Traisen- und Gölsental verliert an Attraktivität, wenn das letzte Geschäft im Ort schließen muss, der Wirt zumacht, es keinen Bäcker, Fleischhauer, Hausarzt – oder wie bei uns im ganzen Bezirk – keinen Kinderarzt gibt. Eltern müssen weite Wege für die Gesundheitsversorgung ihrer Kinder in Kauf nehmen.“

Hier hat die SPÖ bereits eine Petition ins Leben gerufen, um gemeinsam mit den Familien für eine optimale medizinische Versorgung unserer Kinder im Bezirk zu kämpfen. Diese kann auch online unterschrieben werden: bezirklilienfeld.spoe.at/kinderarzt

Infrastruktur für die Menschen stärken

„Unsere Gemeinden sterben aus, wenn wir nicht gegensteuern. Da helfen die schönen Worte der ÖVP nichts“, kritisiert Fischer. Wege dazu gibt es viele: „Der öffentliche Nahverkehr muss aus-, nicht rückgebaut werden. KMU aber auch die Industriebetriebe in unserer Region brauchen Unterstützung, wenn sie ihre Arbeitsplätze in der Region belassen, die Erhaltung von lokalen Nahversorgern muss Priorität haben. Schnelles Internet muss endlich den Weg in jede Gemeinde finden. In Schwarzenbach, einer Katastrale der Gemeinde St. Veit an der Gölsen, gibt es beispielsweise noch immer kaum Mobilfunkempfang und der ‚Datenhighway‘ gleicht auch eher einem Fahrradweg“, zeigt Fischer auf.

Teuerung stoppen!

Speziell junge Familien, PensionistInnen oder AlleinverdienerInnen wissen oft nicht mehr, wie sie sich den Alltag leisten sollen. Gas, Strom und Lebensmittelpreise machen zu schaffen. Das mangelnde Öffi-Angebot, lässt die hohen Spritkosten doppelt so schwer wiegen. Zur Bewältigung des Alltags komme man im Bezirk am Auto kaum vorbei, beschreibt Fischer die Situation. Auch Unternehmen und Gemeinden leiden unter den hohen Kosten. Das Stoppen der Preis-Spirale sei dringend notwendig erklärt Fischer. Eine solche Dynamik wirke wie ein Brennglas auf die Probleme, rund um die Abwanderung und Infrastruktur. „Es braucht daher dringend das, von der SPÖ schon seit Monaten geforderte, Aussetzen des Merit-Order-Prinzips.“

Öffis: Umsetzen statt Ankündigen

„Wenn man selbst mobil ist, ist alles machbar – wenn nicht, wird der Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, zum Arzt oder in die Konditorei schwierig! Gerade für junge Menschen – Stichwort Abwanderung – brauchen wir gut ausgebaute Öffis, maßgeschneiderte Kinderbetreuung und gute Schulen. In all diesen Bereichen kämpfen wir schon lange für Verbesserungen!“ so Fischer.

Seit Jahren macht die SPÖ im Bezirk auf die Öffi-Problematik aufmerksam und zeigt Lösungsvorschläge auf. Im Frühjahr wurde dazu die Kampagne „Genug gewartet – Ausbau des öffentlichen Verkehrs jetzt!“ ins Leben gerufen. „Wir fordern endlich Taten, statt Lippenbekenntnisse.“ Fischer spricht hier auch die vor Kurzem präsentierten Pläne der ÖVP an: „Bereits 2017, kurz vor der letzten Landtagswahl, gab es ähnliche Ankündigungen der Volkspartei. Alle paar Jahre die geplanten und nie umgesetzten Verbesserungen der Bahnstrecken im Traisen- und Gölsental zu wiederholen, ist den Menschen gegenüber nicht fair!“

Die ÖVP-Pläne seien auch nicht zu Ende gedacht, erklärt Fischer. Es brauche eine Öffnung der Strecke zwischen Schrambach und Freiland für den Personenverkehr. „Das würde optimale Voraussetzungen für die Anbindung ans Schienennetz mittels S-Bussen als Zubringer aus Türnitz bzw. St. Aegyd schaffen. Auf die Menschen, die nicht direkt an einer Zugstrecke leben, wird sonst wieder vergessen!“

„Es geht um die Zukunftssicherheit der Lilienfelderinnen und Lilienfelder in allen Lebenslagen – ich bin überzeugt, dafür haben wir die besten Ideen und Vorschläge!“ so Christian Fischer abschließend.