Dieses Jahr haben sich für den Nachmittag des 19. Dezember, für die Familien Weihnachtsgala im Schloss Esterházy, ganz besondere Gäste angesagt: Musical-Star und Kinderlied-Spezialistin Caroline Vasicek sowie Staatsopern-Tenor Clemens Unterreiner werden gemeinsam mit Janoska musizieren – und das für die ganze Familie: für die Großen genauso wie für die ganz Kleinen! Ebenso dabei: Das musikalische Ensemble Corso Wien und das Burgenland-Kroatische Quintett BasBariTenori.

Durch das rund einstündige Programm führt Moderator Robert Steiner, bekannt aus Radio (WOW auf Radio Wien) und Fernsehen (OKIDOKI). Ein Konzert, perfekt für die Einstimmung auf das bevorstehende Weihnachtsfest!

classic.Esterhazy 2020: „Mit Haydn und Beethoven durch das Jahr“

Auch kommendes Jahr findet die Konzertreihe classic.Esterhazy ihre Fortsetzung. Das Jahr 2020, in dem sich der Geburtstag Ludwig van Beethovens zum 250. Mal jährt, steht auch im Schloss Esterházy ganz im Zeichen des musikalischen Ausnahmekünstlers. Im Rahmen der Konzertreihe classic.Esterhazy werden daher neben den Werken Joseph Haydns auch die berühmtesten Sinfonien und Konzerte des Meisters der Wiener Klassik zu hören sein.

Freude, schöner Götterfunken

Den fulminanten Auftakt zur Konzertreihe macht am 18. Jänner ein Abend mit Joseph Haydns Missa „Rorate coeli desuper“ und dem Te Deum sowie Beethovens weltberühmter 9. Sinfonie, in deren letztem Satz sich die „offizielle“ Europa-Hymne findet, die „Ode an die Freude“. Der erste Gastdirigent, der italienische Barock-Spezialist Enrico Onofri, leitet die Haydn Philharmonie, den Wiener Kammerchor, sowie ein perfektes Ensemble ausgesuchter SolistInnen.