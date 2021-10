Wertvoll für Umwelt und Investoren

Die Nachfrage nach nachhaltigen Investmentmöglichkeiten ist in den letzten Jahren in Europa rasant gestiegen. So ist allein in Deutschland der Gesamtmarkt für nachhaltige Geldanlagen im vergangenen Jahr um 25 Prozent auf 335 Milliarden Euro gewachsen und markierte damit eine Rekordhöhe. Auch in Österreich sind derartige Entwicklungen unschwer zu erkennen und werden die Nachfrage nach grünen Investments in den kommenden Jahren noch ordentlich in die Höhe treiben.

Während international immer mehr nachhaltige Unternehmen an die Börsen drängen, ist das Angebot in Österreich für heimische grüne Investments noch recht spärlich. Die Kombination aus regionaler und nachhaltiger Geschäftstätigkeit gilt in Österreich als Seltenheit an der Börse. Umso beliebter werden daher jene Unternehmen, die Investoren genau diese Form der Geldanlage ermöglichen.

Cleen Energy

Contracting als nachhaltiges Zukunftsmodell

Eines von ihnen ist die niederösterreichische CLEEN Energy AG, die seit April 2017 an der Wiener Börse gelistet ist. CLEEN Energy ist der führende Anbieter für Contracting-Finanzierungsmodelle von modernen Energiegesamtlösungen wie Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, Wasserstoffspeichern etc. Dabei übernimmt CLEEN Energy die anfängliche Finanzierung der Anlagen und erzielt im Anschluss langfristig planbare Erträge durch die Stromeinsparung über die gesamte Vertragslaufzeit, die mehrere Jahrzehnte umfasst.

Kostenfreier Umstieg auf erneuerbare Energie dank Energie-Contracting

Die besondere Attraktivität von Contracting entsteht dadurch, dass die erhebliche Anschubfinanzierung vom Energieunternehmen als Dienstleister (Contractor) übernommen wird. Der Contractor errichtet damit beim Unternehmen (Contracting-Nehmer) kostenfrei die Photovoltaikanlage, die Wärmepumpe oder den Wasserstoffspeicher.

Damit haben auch KMUs die Möglichkeit auf modernste Photovoltaikanlagen verbunden mit effizienten Wasserstoffspeichern umzusteigen, ohne die finanziellen Aufwendungen stemmen zu müssen. Zusätzlich beziehen sie in weiterer Folge den günstigeren Strom aus der erneuerbaren Energiequelle und profitieren ab dem ersten Tag von Stromkosteneinsparungen, die üblicherweise rund 30 Prozent unter den aktuellen Energiekosten liegen. Eine klassische Win-Win-Situation. Mehr Informationen zum Contracting von CLEEN Energy finden Sie auf der Homepage.

Cleen Energy

Die niederösterreichische CLEEN Energy AG gilt hier als Vorreiter für dieses innovative Finanzierungsmodell für KMUs und bietet das Modell eben nicht nur für Photovoltaikanlagen an, sondern für das gesamte Energieportfolio – von LED, über PV-Anlagen, Wasserstoffspeicher, Wärmepumpen, E-Ladesäulen etc. So kann alles aus einer Hand bezogen werden inklusive der Finanzierung, dem Aufbau und der Wartung.

KMUs als wesentlicher Motor für die Energiewende

Bis 2030 soll in Österreich der Strom vollständig aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen werden. Für dieses ambitionierte Ziel braucht es die Wirtschaft und hier vor allem die KMUs, die 99% der Unternehmen in unserem Land ausmachen. Mit dem Contracting macht die Energiewende auch wirtschaftlich für jedes Unternehmen Sinn. Es gilt jetzt nur noch die breite Aufklärung und die rasche Umsetzung.

Rückenwind durch Gesetzgebung

Dementsprechend erkannte auch der Gesetzgeber in jüngster Vergangenheit die sich durch Contracting ergebenden Chancen und brachte neben dem neuen Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz die jüngste Novelle des Umweltförderungsgesetzes auf den Weg. Dabei wird die gesetzliche Grundlage für die sogenannte Klimahaftungen geschaffen werden, wodurch die erleichterte Finanzierung von Energie-Contracting-Verträgen durch eine staatliche Ausfallshaftung angestrebt wird. Folglich wird der Abschluss von Contracting-Verträgen für die CLEEN Energy und ihre Kunden durch eine staatliche Absicherung nochmals attraktiver