Ab 20. September befindet sich nun auch in Wien mit dem neuen Standort der Programmierschule Codecool ein Zentrum für all jene, die sich für eine neue digitale Zukunft interessieren. Codecool ist die erste Adresse für Menschen, die eine Veränderung in ihrer Karriere und ihrem Leben suchen.

Ausbildung mit Jobgarantie

Das Flaggschiff des Kursangebots ist der einjährige Full-Stack-Kurs mit Jobgarantie ¬- definitiv ein Game-Changer! Ein Start des Kurses ist ohne technisches Vorwissen möglich, und am Ende wird dem Absolventen ein Job als Junior Tech Professional bei einem der Partnerunternehmen angeboten. Neugier und Motivation sind die einzigen Voraussetzungen, Codecool erledigt die Jobsuche und organisiert bis zu sechs Vorstellungsgespräche für jeden erfolgreichen Absolventen. Zum Beispiel winkt eine neue Karriere bei Raiffeisen, einem Partnerunternehmen, das bereits auf absolvierende Codecooler*innen in Österreich wartet.

Ein Job in der IT sichert ein gutes Grundgehalt, sogar als Berufseinsteiger, und Programmierer zu sein, ist definitiv ein zukunftssicherer Beruf. Um mehr Frauen in die Technologiebranche zu bringen, wurde das CoderGirl-Stipendium ins Leben gerufen. Ziel ist es, etwa 10 Prozent der Bewerberinnen Stipendien anzubieten und Mädchen und Frauen die Möglichkeit zu geben, ihr Leben zu verändern, weil sie eine neue Karriere beginnen können. Des weiteren kooperiert Codecool mit dem AMS, da die Programmierschule der Meinung ist, dass IT-Bildung in der heutigen Zeit kein Privileg sein sollte.

Cooler Campus im Talent Garden

Im coolen Shared-Office-Space im Herzen von Wien, umgeben von Mentor*innen und Teamkolleg*innen trifft man Gleichgesinnte, mit denen man täglich lernen und in Kontakt treten kann. Nachdem Homeoffice und Co-Working-Spaces langsam zur neuen Normalität in der IT-Branche zählen, bekommt man hier schon einen Vorgeschmack, wie es sein wird, in einem Tech-Job zu arbeiten.

Wer sich noch nicht mit Coding und der Welt der Technik auskennt und nicht weiß, ob er das Zeug dazu hat, Programmieren zu lernen, bekommt einen Informationsvorsprung: Mit dem Einführungskurs "Intro to Coding" kann man in die IT-Branche hineinschnuppern. Außerdem erhält man ein Verständnis für verschiedene IT-Rollen und Jobs, denen du nachgehen kannst. Nebenbei wirst du Gleichgesinnte kennenlernen, die deine zukünftigen Codecool-Teamkolleg*innen werden könnten.

Mit der Codecool-Lernmethode zum Erfolg

Bei Codecool gibt es keinen klassischen Frontalunterricht, gelehrt wird Mastery-Based und im Flipped Classroom Konzept: Der Mentor ist nicht dafür verantwortlich, den Studierenden den Input zu geben, da die Zeit mit ihm viel effizienter genutzt werden kann. Die Schüler*innen sollen bestimmte Dinge selbst lernen und ausprobieren. Sie haben sogar Zeit, Materialien zu lesen und die Dinge selbst zu üben. Die Zeit mit ihren Teamkolleg*innen steht mehr im Zeichen der Zusammenarbeit. Sie bekommen eine Herausforderung und müssen sie lösen.

Diese alternative Techniken, die nachweislich eine viel größere Wirkung in den Köpfen der Schüler*innen haben, führen dazu, dass sie lernen viel mehr und sich später besser daran erinnern. Projektbasiertes Lernen ist auch ein Schlüsselfaktor für Codecools Lernmethode. Die Studierenden werden Projekten zugeteilt, die realen Projekten sehr ähnlich sind. Das fördert die Motivation, da sie als Vorbereitung und Übung für das zukünftige Leben erkannt werden. Kollaborative Lerngruppen fördern auch massiv die Soft Skills der Studierenden, da Sie ‘gezwungen’ sind, den Umgang mit den anderen Studierenden Ihres Teams zu üben.

Nähere Infos: codecool.at

Kursangebot

Förderungen