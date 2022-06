Sicher gegen Cyberkriminalität

Der unabhängige IT Sicherheitscheck von Computer Köck hilft Ihnen bei der Bewertung dieser schwierigen Frage! Trojaner, Würmer, Malware, Hackerangriffe – längst sind die Bedrohungen aus dem Internet zu einem ernsthaften Risiko geworden. Datendiebstahl und illegaler Handel damit breiten sich aus.

Wussten Sie dass…

… ein Hackerangriff bei schlecht geschützten Netzwerken völlig unbemerkt passieren kann?

… Internetbetrüger inzwischen sogar erfahrene User austricksen können?

… natürlich wie immer wir Unternehmer für die Datensicherheit der von Ihnen gespeicherten Kundendaten verantwortlich und haftbar sind?

Dabei sind viele Gefahren oft durch sehr einfache Maßnahmen zu vermeiden, sodass Sie auch ohne hohe Kosten sicher mit Ihrer IT arbeiten können. Der IT Sicherheitscheck hilft Ihnen dabei, die Schwachstellen in Netzwerken zu finden und Ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen wie Sie einen zukünftigen Schaden vermeiden können. Es ist viel sicherer und weniger aufwendig, durch laufend geprüfte Systeme Fehler und ungewollte Zugriffe zu vermeiden, anstatt dann Fehler oder angegriffene Systeme wieder in Ordnung zu bringen.

IT Sicherheitscheck

Analyse Firewall, Virenschutz & Updates

Performancetest Ihrer Internetverbindung

Überprüfung des Datenbackups

Diagnose der Server und USVs

Analyse der Hardware inkl. Diagnose ausgewählter PCs

Bericht über Zustand der IT-Systeme

https://www.computer-koeck.at