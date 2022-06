Logistik lebt

Eine berufliche Entscheidung zu treffen, ist für viele Jugendliche nicht einfach. Daher engagiert sich das Familienunternehmen besonders in der Lehre. Kaum vorstellbar wäre die Welt mehr ohne eine hocheffiziente Logistik.

Schließlich möchte jede und jeder, dass die richtige Ware, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort ist. Egal ob die Güter per LKW, Flugzeug, Schiff oder Bahn transportiert werden. 1930 gründete Thomas Dachser ein Familienunternehmen, das heute zu den führenden transnationalen Logistikdienstleistern mit einem der stärksten Europanetzwerke zählt.

Weltweit beschäftigt Dachser rund 31.800 Mitarbeitende

Heute ist Dachser die Nummer eins im europäischen Stückgutmarkt. Die Voraussetzungen dafür schaffen ein umfassendes Verkehrs- und Niederlassungsnetzwerk sowie eine voraus-schauende strategische Netz- und Kapazitätsplanung.

In Österreich ist das Familienunternehmen mit neun Niederlassungen vertreten. Insgesamt beschäftigt Dachser in Österreich 618 Mitarbeitende. 180 davon am Himberger Standort.

Dachser bietet vielfältige Jobmöglichkeiten

Wer da „nur“ an den Transport denkt, der liegt nicht ganz richtig. Von Verkauf und IT, Disposition, Kundenservice, Lagerwirtschaft bis hin zu Personalführung und Logistikberatung – die Auswahl an Berufsbildern ist groß. Besonders engagiert sich das Familienunternehmen in der Lehre. Dabei setzt Dachser auch auf die duale Ausbildung, denn die Mischung aus Theorie und Praxis macht’s.

Besonders die Lehrausbildung zum Berufskraftfahrer/-in, Speditionskaufmann/-frau und Betriebslogistiker/-in liegt Dachser am Herzen.

„Wir schätzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die offen für fremde Länder und Kulturen sind, die Mensch und Umwelt respektieren und eigenständig, verantwortungsvoll und engagiert arbeiten“, erklärt Simone Ilgner, Human Resources Managerin von Dachser Austria.

DACHSER-Austria GesmbH

Thomas-Dachser-Str. 1

2325 Himberg

www.dachser.at