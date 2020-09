Der Sommer neigt sich dem Ende zu und draußen wird es wieder früher dunkel. Im Herbst und Winter haben sie Hochsaison: Dämmerungseinbrüche. Laut Statistik Austria wurden 2019 47.980 Delikte verzeichnet, wovon 30,9 Prozent solche gegen das fremde Vermögen waren. Zu diesem Bereich gehören nicht nur Sach- oder Datenbeschädigungen, sondern eben auch Einbruch und Diebstahl. Etwas „durcheinanderwirbeln“ werde die Statistik für das kommende Jahr laut Innenminister Karl Nehammer das nach wie vor präsente Coronavirus. Ganoven, die sich ihren Weg ins Eigenheim bahnen und teure wie liebgewonnene Gegenstände entwenden, wird es aber leider immer geben. Und diese gehen vor allem in den dunkleren Monaten ans Werk. Im Folgenden präsentieren wir die wichtigsten, fiesen Tricks und wie Sie sich schützen können.

6 dreiste Tricks von Einbrechern & wie Sie sich schützen

1.) Der Trick mit der Markierung: Bevor Einbrecher in ein Gebäude eindringen, wird die Immobilie vorab gründlich inspiziert, um genau zu wissen, wann niemand zu Hause ist. Dazu bringen Diebe oft ein kleines Stück Plastik oder Papier im Türspalt an. Wird die Tür geöffnet, fällt dieses zu Boden, was für die Einbrecher ein Indiz dafür ist, dass jemand zu Hause ist. Bleibt es jedoch über längere Zeit hinweg an Ort und Stelle, beginnen die Diebe mit ihrer Mission. Ebenfalls beliebt bei Langfingern: die Klingel mit Klebeband zuzukleben. Dadurch schrillt die Klingel ununterbrochen, bis Bewohner herauskommen, um nachzusehen, was vor sich geht. Ist dem jedoch nicht so, können die Einbrecher unbeobachtet ins Haus einsteigen.

So schützen Sie sich: Pflegen Sie ein freundschaftliches Verhältnis zu Ihren Nachbarn. Dann machen diese Sie auch auf Ungereimtheiten aufmerksam. Sind Sie länger nicht zu Hause, bitten Sie Ihre Nachbarn, Ihren Postkasten regelmäßig zu entleeren, auf Markierungen aller Art Acht zu geben und Wichtiges einstweilen aufzubewahren, um nicht den Anschein einer Abwesenheit zu erwecken.

2.) Der Trick mit den sozialen Medien: Ein Posting auf Social Media über den Antritt einer Reise oder ein Foto vom Urlaubsort zu veröffentlichen, ist zwar verlockend, birgt aber Risiken: So vermitteln Sie jedem, der es sehen möchte, dass Sie sich derzeit nicht in den eigenen vier Wänden befinden. Wer wertvolle Gegenstände verkaufen möchte, sollte mit Verkaufsanzeigen auf Social Media ebenfalls vorsichtig sein. Auch solche Postings können für Einbrecher hilfreich sein, denn so sehen diese auf einen Blick, in welchem Haushalt teure Dinge zu holen sind.

So schützen Sie sich: Schalten Sie die Ortungsfunktion Ihres Handys aus und warten Sie mit dem Hochladen von Urlaubseinblicken bis nach der Auszeit. Verkaufen Sie teure Gegenstände lieber über Portale, die Ihre Adressdaten nicht offenlegen.

3.) Der Trick mit dem Garagentor: Dieben kann es mitunter gelingen, das Signal der Fernbedienung einer Garage abzufangen und so in die Garage und vielleicht sogar ins Haus einzubrechen. Gerade bei älteren Fernbedienungen war dies in der Vergangenheit öfter der Fall.

So schützen Sie sich: Gerade bei der Wahl des richtigen Garagentors sollte das Thema Sicherheit nicht außer Acht gelassen werden. Entscheiden Sie sich für ein Tor, das nicht nur sicher in der Bedienung ist, sondern auch auf Stabilität und Einbruchsicherheit geprüft wurde. Auch die Elektronik sollte auf dem neuesten Stand sein.

4.) Der Trick mit der Beerdigung: An Dreistigkeit kaum zu überbieten, ist der folgende Trick: Diebe nehmen Zeitungen und Todesanzeigen genau unter die Lupe und forschen Wohnadresse und Zeitpunkt einer Beerdigung aus. Findet diese dann statt, dringen sie einstweilen ungestört in das Haus der Trauerenden ein.

So schützen Sie sich: Die Todesanzeige können Sie oft auch anstatt der eigenen Adresse mit jener des Bestatters versehen. So scheint Ihre eigene nirgends auf und der Bestatter kann Ihnen die Trauerpost weiterleiten.

5.) Der Trick mit der Möbellieferung: Manche Diebe täuschen eine Möbellieferung vor, um in fremde Häuser zu gelangen. Dafür klingen sie bei Nachbarn und bitten darum, dass diese sie in die ausspionierte Wohnung hineinlassen, damit sie eine bestellte Couch, einen Fernseher oder ein Regal dort abladen können.

So schützen Sie sich: Treffen Sie mit Ihren Nachbarn klare Vereinbarungen: Warten Sie tatsächlich auf eine Möbellieferung, teilen Sie dies diesen mitsamt der genauen Möbelbeschreibung mit. Bitten Sie sie, ansonsten niemanden in die Wohnung zu lassen.

6.) Der Trick mit dem offenen Fenster: Streng genommen ist es kein Trick, aber immer noch eine der am häufigsten von Dieben ausgenutzten Situationen: ein gekipptes oder gar ganz offenes Fenster. Die meisten Einbrecher gelangen nach wie vor über geöffnete oder schlecht gesicherte Fenster und Türen ins Haus.

So schützen Sie sich: Stabile Beschläge, hochwertige Schlösser und Schließzylinder sind ein Muss. Schließen Sie vor dem Verlassen des Hauses außerdem alle Fenster, sonst greift der Versicherungsschutz in Ernstfällen nicht.

zVg

Mit diesen drei Maßnahmen machen Sie Ihr Haus noch sicherer:

Doch auch, wenn so manche Tricks von Einbrechern heutzutage bereits bekannt sind, ist Vorsicht geboten, denn Langfinger ändern ständig ihre Masche. Mit ein paar weiteren, kleineren Verbesserungen rund um Ihr Zuhause sorgen Sie für noch mehr Sicherheit:

Eine gut positionierte Alarmanlage

Ein laut bellender Hund oder Lichter, die mit Hilfe eines Bewegungsmelders automatisch angehen, schrecken so manchen ungebetenen Gast frühzeitig ab – wer jedoch auf Nummer sicher gehen will, schafft sich eine Alarmanlage an. Wurde diese zudem gut sichtbar an der Fassade angebracht, suchen Einbrecher schnell das Weite.

Überwachung per Video & mit Apps

Auch eine Videoüberwachung kann Ihnen gute Dienste erweisen. Sie hilft nicht nur im Moment selbst, indem sie zeigt, was vor der Tür vor sich geht, sondern auch im Nachhinein, indem das aufzeichnete Material gesichtet werden kann. So werden Täter leichter überführt. Heutzutage lässt sich diese Art des Schutzes bereits mit Apps von Smart Home-Anbietern kombinieren. So haben Sie auch unterwegs Ihr Zuhause stets im Blick.

Ein Tresor mit Zahlenkombination

Sind Langfinger trotz all dieser Vorkehrungen ins Haus eingedrungen, können Tresore sie oft im letzten Moment noch stoppen. Besondere Erbstücke, Schmuck oder Bargeld können dort mit gutem Gewissen anstatt unter dem Kopfpolster aufbewahrt werden. Von freistehenden Modellen bis hin zu eingemauerten, von Schlüsselsafes bis hin zu Möbeltresoren, ist heute alles möglich.

… und was, wenn die Einbrecher trotzdem Erfolg hatten?

Wurden Sie dennoch Opfer eines Einbruchs, versuchen Sie ruhig zu bleiben und verständigen Sie sofort die Polizei. Geben Sie auch Ihrer Versicherung Bescheid – mit Hilfe der Strafanzeige der Polizei können Sie eine Schadensmeldung erstellen. Verändern Sie bis zum Eintreffen der Polizei nichts in Ihrem Haus und berühren Sie keine Tatgegenstände. Machen Sie einstweilen Beweisfotos der Umgebung und fertigen Sie eine Liste jener Wertgegenstände an, die entwendet wurden. Sollte sich darunter Ihre Geldbörse befunden haben, vergessen Sie nicht, all Ihre Bankkarten sperren zu lassen. Wurde Ihr Handy gestohlen, muss die SIM-Karte gesperrt werden.