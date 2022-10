Baumit: Gut gedämmt, nach 1 Jahr CO2-neutral

0-1-10 statt 1-2-3 – lautet die Formel, die immer mehr Menschen überzeugt, ihre Fassade zu dämmen. Warum? Man braucht nur eins und eins zusammenzuzählen. Die Formel setzt sich aus drei Komponenten zusammen: Umwelt, Mensch und Wirtschaftlichkeit. Dazu kommt der Faktor Zeit. Nur wenn alle drei Komponenten richtig zusammenspielen, wird sie zur Erfolgsformel, die sich messen lässt:

Sofort, ab Stunde 0 , Energie und Geld sparen und Wohlbefinden erhöhen, da der Verbrauch sofort sinkt und das Raumklima verbessert wird. CO 2 -neutral nach 1 Jahr , da Baumit open KlimaschutzFassade in dieser Zeit bereits so viel Energie und CO 2 einspart, wie bei der Produktion entstanden ist. Bereits nach durchschnittlich weniger als 10 Jahren sind die Anschaffungskosten durch den geringeren Energieverbrauch eingespart (ohne Gewähr).

Baumit open air ist die kostengünstigste, atmungsaktive Fassadendämmung. Sie ist atmungsaktiv wie ein Ziegel und dämmt mit 99% Luft. Durch die spezielle Baumit open-Technologie bietet die innovative Fassadenplatte eine fünfmal bessere Feuchteregulierung als herkömmliche EPS-Dämmstoffe.