Sitzenberg-Reidling bedankt sich für die Hilfe .

In der - für uns alle - ungewohnten und herausfordernden Zeit, bedankt sich Bürgermeister Christoph Weber bei all jenen, die unsere Struktur aufrecht erhalten, stellvertretend bei: Wir sagen DANKE, DANKE, DANKE für Ihren/Euren Einsatz in und für Sitzenberg-Reidling!