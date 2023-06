Reisen mit dem Hund

APA-Video

Endlich Urlaub! Ob an der Adria oder Reisen in Österreich: Auch der Hund soll die Urlaubs- und damit schönste Zeit des Jahres genießen können. Dazu nachfolgend Tipps und Trends für Weltentdecker und Zuhausebleiber: Schon bei der Planung ist darauf zu achten. "Wohin geht die Reise?" und "Wie lange dauert die Fahrt, der Urlaub?"

Foto: Futterhaus

Ist Ihr Hund das Autofahren bereits gewohnt, sind auch Reisen zum Urlaubsort kein Problem. Voraussetzungen sind angenehme Temperaturen und eine entsprechende Versorogung des Mitreisenden auf vier Pfoten. Achten Sie darauf, dass dem Hund während der Fahrt dicht die pralle Sonne auf den Pelz scheint. Abgesehen von ausreichend Futter, Halsband/Geschirr, Leinen, Näpfen, gültiger Impfpass, Gacki-Sackerlen, Maulkorb, Notfallstropfen (ohne Alkohol), Leckerlis, Leckerli-Beutel, Zeckenzange und eventuell Medikamenten gehören auch noch ein Erste-Hilfe-Set, Körbchen und die von zu Hause gewohnte Kuscheldecke sowie für den "Fall der Fälle" ein Adressanhänger mit Name, Adresse und Telefonnummer dazu.

Sollte Sie die Reise ins Ausland führen, beachten Sie bitte unbedingt die Einreise- und Impfbestimmungen des jeweiligen Landes! Geht es ans Meer oder an den See, sollte man noch ein Wasserspielzeug und eine Schwimmweste miteinplanen. Bei einem Urlaub in den Bergen und bei nässeempfindlichen Hunden ist ein Regenmantel zu empfehlen. Ebenso faltbare Futter- und Wasserschüsseln. Diese sind einfach zu reinigen, brauchen wenig Platz und haben so gut wie kein Gewicht. Mittels Karabiner kann man sie auch außen am Rucksack befestigen. Eine andere Möglichkeit ist eine Trinkschüssel mit integrierter Wasserflasche.

Mach`mal Pause!

Für die Autofahrt sollte man regelmäßige und genügend lange Pausen einplanen, wenigstens alle zwei Stunden. Zum "Pfoten vertreten" und damit der Hund sein Geschäft verrichten kann. Im Anschluss gibt es noch frisches Wasser und eventuell einen kleinen Snack, dann kann die Reise weitergehen.

Um unsere vierbeinigen Lieblinge sicher im Auto unterzubringen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

im gut gesicherten Kofferraum hinter einem geeigneten Gitter,

mit dem Brustgeschirr und mittels Sicherheitsgurt auf der Rückbank oder

in einer passenden Hundetransportbox.

Um die Verteilung der Hundehaare im Auto etwas einzudämmen helfen waschbare Schondecken für Kofferraum oder Rücksitz.

Also dann, viel Spaß und einen schönen Urlaub wünscht Ihnen Ihr Team "Das Futterhaus Wiener Neustadt" , Ihrem Fachhändler vor Ort.

www.dasfutterhaus.at