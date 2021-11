Das perfekte Spielzeug für alle Großen zum Christkind

Mit einem Gutschein für unseren Store oder für unsere Grillkurse sorgt ihr garantiert für Freude am Weihnachtsabend! Verschiedene Motive und Themen findet ihr hier: www.grillco.at/gutscheine

In den Weber Original Stores und Weber Stores by Grill & Co kann man das gesamte Sortiment der Weber-Welt hautnah und in Aktion zu entdecken. Hier finden Grillbegeisterte alles, was ihr Herz begehrt: Neben Grills, Zubehör und Messern reicht die Auswahl von Dry-Aged Steaks bis hin zu Saucen & Gewürzen. Die meisten Artikeln könnt ihr natürlich auch online bestellen: www.grillco.at

Zubehör-Highlights diesen Winter

Besonders unser weißes Keramikgeschirr zaubert zu allen Anlässen ein edles Ambiente auf euren Tisch. Servierplatten, Teller, Salatschüsseln sowie große Pizzateller komplettieren euer perfektes Menü vom Grill. Für Inspiration und gutes Gelingen sorgt dabei unsere vielfältige Auswahl an Weber Grillbüchern.

Weber’s Wintergrillen: € 20,60

2in1 GBS Dutch Oven mit Pfanne: € 129,-

Individuelle Geschenkideen

Es soll ein ganz besonderes Geschenk für eure Liebsten oder eine persönliche Aufmerksamkeit für eure Mitarbeiter sein? Wir veredeln Grills, Grillzangen oder Messer mit einer persönlichen Gravur, sei es mit persönlichen Botschaften, Namen oder Ihrem Firmenlogo. Ebenso möglich ist die individuelle Bestickung von Grillschürzen.

Auch Geschenkesets mit einem Mix aus Grill- und Genussprodukten eignen sich perfekt als Weihnachts- oder Firmengeschenke. Wir bieten bereits vorgefertigte Geschenkesets als auch die Möglichkeit, Sets individuell zusammenzustellen.

Gerne stellen wir für eure Kunden und Mitarbeiter auch die perfekte Grill- & Genussgeschenkbox zusammen oder lassen euch ein maßgeschneidertes Angebot zukommen.

Das Highlight unter’m Weihnachstbaum – ein neuer Grill!

Sichert euch jetzt unsere besten Weihnachtsangebote:

Genesis II EX-335 GBS PLUS gratis Drehspieß und Gratis Weber Socken um nur € 1.559,- statt € 2.067,99,-

Spirit EPX-325S GBS PLUS gratis Weber Socken um nur € 839,- statt € 1.149,-

Alle Geschenkideen findet ihr ihr: www.grillco.at/weihnachten

Ein Grillkurs als Weihnachtsüberraschung

Großer Beliebtheit erfreuen sich auch Gutscheine für die Grillkurse unseres Grillcampus an den Standorten Wien Süd, Wien Nord, Wiener Neustadt, Marchtrenk und Graz-Seiersberg.

In den rund 4-stündigen Kursen werden unter Anleitung unserer passionierten Weber Grillmeister gemeinsam 5 Gänge auf den verschiedenen Grills zubereitet, anschließend wird alles gemeinsam verkostet. Zur Auswahl stehen mittlerweile 24 unterschiedliche Grillkurse, wie zum Beispiel unsere all time Favourites „Klassiker vom Grill“, „American BBQ“ oder „Das perfekte Steak“.

Menü „Klassiker vom Grill“

Beer Can Chicken

Klassischer Burger

Schweinskotelette XXL

Das perfekte Steak mit gefüllten Tomaten

Spare Ribs

Kaiserschmarrn mit Röster

Neben unseren klassischen Grillkursen findet ihr auch Spezial-Grillkurse und Foodpairing Seminare:

Steak Master Class

Steak Special Cuts

Malt & Meat – Grill – und Whiskey Seminar

Steak & Gin

Rum & BBQ

Wein & Grill ABC

Alle Grillkurse findet ihr hier: www.grillcampus.at