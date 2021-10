Kinesiogetik und im Speziellen der Bereich der Hypnokinesiogetik ist die ganzheitliche Verbindung von Hypnose, Kinesiologie und Energetik, um Menschen und Tiere in ihrem gesamten Umfeld zu unterstützen.

Hypnose gibt uns Zugang zu Bereichen, die uns im Normalfall aufgrund unserer Erziehung, unserer Programmierung, unserer Glaubenssätze und unserem sozialen Umfeld, verschlossen bleiben. Jeder Mensch ist mehrmals am Tag in einer Art hypnotischem Zustand. Meistens merken wir es allerdings nicht, da es im Alltagsleben untergeht. Dies äußert sich beispielsweise, wenn wir einen spannenden Film schauen oder beim Autofahren plötzlich keinerlei Erinnerung an die letzten paar Kilometer haben. Dies fällt alles unter den Begriff „Hypnose“.



Aufgrund von vielen Falschinformationen ist der Begriff oftmals negativ behaftet. So kann widerlegt werden, dass ein:e Patient:in nicht in einer Hypnose „gefangen“ bleibt. Denn sobald der Hypnotiseur mit der steten Vertiefung aufhört, kommt das Bewusstsein von selbst wieder hoch, da es nach Reizen im Äußeren sucht. Die Hypnose hat einen sehr starken Fokus. Der Hypnotiseur hat lediglich die Rolle der Vermittlung übernommen. Er übernimmt die Leitung in der Hypnose. An der Hypnose ist nichts Magisches oder Mystisches. Es handelt sich dabei um einen Zustand des Bewusstseins, in den Menschen auf natürliche Art und Weise gelangen. Normalerweise bezeichnen wir diese Situation nicht als Hypnose.

Was ist Hypnose?

Hypnose ist ein entspannter Zustand der Konzentration. Das Unbewusste rückt in den Vordergrund, während das Bewusstsein immer weiter in den Hintergrund wandert. Die wissenschaftliche Erklärung hinter dem Begriff Hypnose sieht aber etwas komplizierter aus. In der Praxis durchläuft das Gehirn ungewöhnliche Prozesse. Durch den Einsatz von Hypnose ist es dem Körper möglich, dem Unterbewusstsein neue Handlungsmöglichkeiten vorzuschlagen. Diese werden als sogenannte Suggestionen bezeichnet. Die Hypnose schaltet dabei, solange es der Hypnotisierte wünscht und zulässt, die „Wächterfunktion“ des Bewusstseins aus. Durch das bewusste Ausschalten kommen die Suggestionen direkt im Unterbewusstsein an und können somit ihre volle Kraft und Wirksamkeit entfalten.

Außergewöhnlich und effizient

Aus diesem Grund ist die Hypnose so außergewöhnlich und effizient bei der Veränderung von Verhalten, Gefühlen, Gedanken und Emotionen, weil der menschliche Geist eine besondere Fähigkeit besitzt: Er kann nicht unterscheiden, ob eine Situation in der Realität passiert, oder ob man sich die Situation nur vorstellt. Eine der wichtigsten Erkenntnisse, die hierbei jeder haben sollte, ist die Erkenntnis, dass unser Bewusstsein keine Probleme mit sich trägt. Die Probleme oder Ängste sitzen tiefer – im Unterbewusstsein. Demzufolge nehmen viele erprobte Methoden viel Zeit in Anspruch, da der Aufwand oftmals unterschätzt wird. Ebenso wird im Bewusstsein gearbeitet – anstatt im Unterbewusstsein, da wo man den Problemen oder Ängsten auf den Grund gehen sollte. Eine Ausnahme bildet dabei die „Chiro Trance“, bei der es sich um eine nonverbale, rein körperliche, Hypnose handelt.

Kinesiologie

Die Kinesiologie ist eine alte Technik, die über Jahrhunderte schon angewandt wurde. Diese Wissenschaft arbeitet mit dem Muskelgedächtnis des Körpers, da in unserem Körper alle Informationen gespeichert sind. Leider kann ein Mensch nicht bewusst auf diesen Speicher an Informationen zugreifen, aber die Information geht nicht verloren. Ein geübter Kinesiologe kann die Informationen durch spezielle Übungen abrufen. „Das wundervolle an der Kinesiologie und der Grund, warum ich so gerne damit arbeite, ist, dass fünf gute Kinesiologen bei einem Klienten zum, gleichen Ergebnis kommen, während bei 5 Energetikern wahrscheinlich fünf verschiedene Ergebnisse herauskommen.“ – so Andreas Bachofen-Echt. Eine Kinesiologische Testung oder Feldbestimmung ist validierbar. Das bedeutet, dass diese wiederholt werden kann und von anderen Einflüssen weitestgehend unberührt bleibt. Die Hypnose sowie die Kinesiologie sind heutzutage auch in der Schulmedizin verankert und kommen immer öfter zum Einsatz. Die Energetik fristet allerdings noch ein oftmals pseudoesoterisches Dasein. Bedauerlich, da die Energetik und das Verständnis der energetischen Zustände und Bewegungen im Körper und Geist die Grundlage auch für weitere anderen Vorgänge sind. Früher waren energetisch arbeitende Menschen sehr angesehene Mitglieder der Gesellschaft. Damals in den Zeiten der Clans waren diese sogar der Mittelpunkt. Die Schulmedizin hat diese Bereiche beinahe völlig verdrängt und es ist nur rudimentäres Wissen übrig geblieben. Die Reste der Energetik wurden kommerzialisiert und es wurde auch sehr viel Missbrauch mit diesem Begriff getrieben. Heutzutage gibt es wieder Menschen, die sich der der Erforschung und Weiterentwicklung der Techniken von Energetik widmen und unglaubliche Dinge vollbringen.

Hypnokinesiogetik hilft

Im Hypnoseportal werden diese traditionellen Techniken verbunden, um für Klienten die bestmögliche Unterstützung zu liefern. Es gibt unzählige Bereiche, bei der die Hypnokinesiogetik hilft, die Selbstheilung des Körpers aktiviert und unterstützt.

Hier ein kleiner Auszug:

Schlafstörungen

Sexuelle Störungen und Dysfunktionen

Lernschwächen

Umgang mit Stress

Gewichtsproblemen

Raucherentwöhnung

Geburtsvorbereitung

Allergien

Autoimmunerkrankungen

Legasthenie

Zwangsstörungen

Traumen nach Unfällen oder Erlebnissen

Hinderliche Glaubenssätze

Anmerkung: Die Liste lässt sich endlos weiterführen. Dennoch muss klargestellt werden, dass es sich hierbei um keine schulmedizinische Behandlung handelt und auch kein Heilsversprechen gegeben werden darf. Bei allen Bereichen, wo eine schulmedizinische Abklärung nötig ist, wird ein Facharzt zur Rate gezogen. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit der Ordination Strasshof bei Dr. Sonja Ripper.

Hypnokinesiogetik in der Allgemeinmedizin

Dr. Sonja Ripper: „Wir kennen Andreas Bachofen-Echt schon sehr lange. Als er mit dieser Idee zu uns kam, ob wir uns vorstellen können, Hypnose auch in der Allgemeinmedizin anzubieten, waren wir doch einigermaßen verwundert und auch skeptisch. Jedoch sind wir in unserer Ordination alternativen Methoden nicht abgeneigt und wollen diese sogar fördern. Wir haben eine Masseurin, eine Humanenergetikerin sowie eine Psychotherapeutin in unserem Team. Deshalb wollten wir auch der Hypnose eine Chance geben.

Erste Sitzung bringt Erfolg

Als wir die Möglichkeit sahen, dass bei einigen unserer Patienten diese Methode vielleicht eine Linderung der Beschwerden bringen könnte, haben wir diese zum Hypnoseportal vermittelt. Zu unserem Erstaunen war dies von großem Erfolg gekrönt. Als Beispiel möchten wir eine Patientin erwähnen. Nach einem sehr belastenden Ereignis konnte sie nicht mehr schlafen und fand einfach keine Ruhe mehr. Wir sind eher zurückhaltend beim sofortigen Einsatz von Psychopharmaka, sodass wir nach Rücksprache mit unserer Patientin mit Andreas Bachofen- Echt in Kontakt getreten sind und ihn gebeten haben, sich der Sache anzunehmen. Unsere Patientin hat auch schnell mit ihm einen Termin vereinbart und eine Sitzung mit ihm vollzogen. Der Erfolg hat sich bereits nach einer Sitzung eingestellt, sodass der Patientin rasch geholfen wurde. Sofort nach der Sitzung waren ihre Ängste und Sorgen wesentlich geringer und das Ereignis „abgeschlossen“. Es wird durch die Hypnose nicht aus dem Gedächtnis gelöscht, sondern wird verarbeitet und kann somit nicht mehr als Belastung empfunden werden. Ein Einsatz von Medikamenten war somit auch nicht erforderlich. Auch nachhaltig berichtet uns diese Patientin, dass es ihr jetzt wieder gut ginge und die auslösende Sache immer weniger ins Bewusstsein dringt. Dies ist nur eine der vielen Geschichten, über welche wir nun positiv berichten können.

Eine große Unterstützung

Wir sind davon überzeugt, dass der Einsatz von Hypnokinesiogetik eine große Unterstützung in verschiedenen Bereichen der psychischen und physischen Beschwerden sein kann. Es wird nicht immer ohne medikamentöse Unterstützung möglich sein, aber durch die Anwendung kann dies vermutlich deutlich reduziert werden und ist somit für den Organismus weniger belastend. Aus diesem Grund schätzen wir die Zusammenarbeit - schnelle Hilfe auf mehreren Wegen. Gemeinsam können wir viel bewirken und unseren Mitmenschen helfen.“

