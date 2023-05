Das "Quartier Mitte" St. Pölten wächst Spatenstich für Parkhaus mit 467 PKW-Stellplätzen

Spatenstich Parkhaus „Quartier Mitte“, v.l.n.r.: Claudia Pillwein (RRB Mödling), Barbara Egert (AHP GmbH), Michael Neubauer (NID), Matthias Stadler (Stadt St. Pölten), Dieter Haderer (Arbeitsgemeinschaft „Q2 Parkdeck“ PORR – Oberndorfer) Foto: NOE Immobilien Development GmbH, Barbara Photography

D ie NOE Immobilien Development GmbH (NID), der Spezialist für hochwertiges Wohnen in Niederösterreich und Wien, feierte am 09. Mai den Baustart für das Parkhaus „Quartier Mitte“ in der Landeshauptstadt St. Pölten.