Hallo Mostviertel – Geschichten, Themen & Wirtschafts-News!

APA-Video

Nun - was war los in den vergangenen Wochen? Die Inflation hoch; der Sommer heiß; die Stimmung oft überhitzt und gedämpft! All dem zum Trotz, bieten wir in der aktuellen Ausgabe der negativen Stimmung die Stirn – mit schönen Geschichten, die das Leben schreibt, interessanten Wirtschaftsmeldungen und hilfreichen Einkaufstipps! Ganz besonders verweise ich auf den Info-Schwerpunkt „Bildung & Karriere“, wo wir im Vorfeld zum Waidhofner „Karriere Clubbing“ und der Wieselburger „Schule & Beruf“-Messe auf 25 Sonderseiten das hohe Aus- und Weiterbildungspotenzial im Mostviertel aufzeigen. Lesen lohnt sich. Nie waren die Angebote besser – auch bei den freien Jobs!

Außerdem lest ihr auf den folgenden Seiten über das Naturbewusstsein der Mostviertler, den Neuhofener Musiker Alexander Eder, Cello-Künstlerin Verena Breitfuß, Ultimate-Geschäftsführer Manfred Teufl, HTL-Direkor Harald Rebhandl uvam. Wir waren auch beim schwarzen Grafen Sepp Eybl, bei Familie Fehringer am Biohof Linden und unterwegs mit Camping-Urlauberin Maria Lang. Dazu gibt es viele News aus den Themenwelten „Hochzeit“, „Fit & Gesund“, „Auto & Motor“, „Bauen & Wohnen“, Szene (neu: nitelife.at), Rätsel und und und.