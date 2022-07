Ein Besuch in der Therme Bük lohnt sich

Wo Basketball ein Wassersport ist und wo die ganze Familie gemeinsam rutschen kann, heißt Bükfürdő!

Fünfhundert schattenreiche Bäume sorgen in der 14 Hektar großen Parkanlage von Thermal & Spa Bük selbst an den heißesten Tagen für Schutz vor UV-Strahlen. Die täglichen Massageangebote tragen auch dazu bei, neue Energie zu tanken.

Das neueste Becken, das Acapulco Becken im Bükfürdő Thermal & Spa wurde modernisiert und ist bei Familien sehr beliebt. Ebenso beliebt sind die vier Riesenrutschen im Freien. Eine von ihnen ist die Familienrutsche, auf der Kinder und Eltern gemeinsam rutschen können!

Auch die Kleinsten finden geeignete Becken, in Bükfürdő können sogar die Eltern und Großeltern ihre Kleinen ins Plantschbecken begleiten.

Die Benutzung der Rutschen ist in Bükfürdő nicht aufpreispflichtig. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum Bükfürdő im Vergleich zu anderen Bädern mit einer ähnlichen Angebotspalette das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Es gibt (auch) sehr viele budgetfreundliche Argumente, die für Bükfürdő sprechen: Der Eintritt für Kinder unter 6 Jahren ist frei!

Die Gäste von Bükfürdő Thermal & Spa können neben den Rutschen sogar auch die Sportplätze ohne Aufpreis benutzen!

Entspannen wir uns!

Keine Frage, die beste Art, der Hitze zu trotzen, ist am Strand! In Bükfürdő gibt es viel Platz, um ein Sonnenbad zu nehmen, während die 14 Hektar große Parkanlage, die man auch als Arboretum bezeichnen kann, mit seinen fünfhundert schattenreichen Bäumen Schutz vor UV-Strahlen bietet.

Im Park sorgen Rosen- und Lilieninseln und Lindenbäume für Freude für Augen und Nase. Das Heilwasser in den Innen- und Außenbecken ist eine Wohltat für den ermüdeten Körper. Für eine noch intensivere Erfrischung können Sie das tägliche Massageangebot in Bükfürdő in Anspruch nehmen! Werktags bieten wir täglich spezielle Behandlungsangebote an.

Foto: Bükfürdő

Das Sommererlebnis in Bükfürdő ist dieses Jahr mit Nachtschwimmfesten mit Musik und Konzerten komplett! Die nächste Nachtparty in Bükfürdő findet Ende Juli anlässlich der Nacht der Bäder statt.

Am langen Wochenende um den Nationalfeiertag 20. August, anlässlich des 60. Jahrestages des Bades bieten wir auch eine Party mit Musik in den Erlebnisbecken von Bükfürdő Thermal & Spa an.