Der neue Sandero im komplett überarbeiteten Look: die elegante Silhouette mit neu gestalteter Frontpartie des Fahrzeugs wird durch LED-Scheinwerfer mit Y-förmiger Lichtsignatur in Szene gesetzt. Das Auto bietet zudem einen der größten Innenräume seiner Klasse mit vielen Staumöglichkeiten und großem Kofferraum – damit ist der neue Sandero der ideale Begleiter für den Alltag und Reisen und erweist sich als das perfekte Stadtauto.

JETZT BEI KAMMERHOFER HORN schon ab € 8.790,-

inkl. 4 Winterkompletträder gratis bei 50/50 Finanzierung!

Ein unbeschwertes und komfortables Fahrerlebnis

Mit seinem neuen Design vereint das Armaturenbrett alle wichtigen Bedienelemente an einer Stelle und erleichtert Ihnen in Ihrem neuen Sandero den Alltag. Eine ganz neue Funktion erlaubt Ihnen, Höhe und Abstand des Lenkrads für eine optimale Fahrposition schnell und mühelos einzustellen. Mit der Klimaautomatik stellen Sie die richtige Temperatur ein und genießen optimalen Komfort während der Fahrt. Mit mehr Schulterraum vorn und mehr Beinfreiheit hinten reisen Ihre Fahrgäste im neuen Sandero in höchstem Komfort. Telefon, Schlüssel, Brille, Brieftasche … Organisieren Sie Ihren Alltag mit Leichtigkeit dank vieler Ablagemöglichkeiten in Griffweite in der Mittelkonsole des neuen Sandero.

Sie müssen sich nicht mehr darum sorgen, wie viele Koffer Sie einpacken können! Dank dem geräumigen Kofferraum reisen Sie (auch voll beladen) unbesorgt. Erleichtern Sie sich das Lenken mit der elektrischen Servolenkung und genießen Sie ein sicheres und komfortables Fahrerlebnis. Wird es dunkel, schaltet sich das neue LED-Abblendlicht des Sandero automatisch ein und bietet Tag und Nacht verbesserte Sicht. Fängt es an zu regnen, genießen Sie außerdem die automatische Betätigung der Scheibenwischer. Benutzen Sie die Keycard Handsfree zum mühelosen Öffnen und Starten Ihres Fahrzeugs.

Ihr Ansprechpartner in Horn:

Gabriel Bazala

bazala@kammerhofer.cc

TEL.: +43 2982 30111 77