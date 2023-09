Probeliegen in der Wanne!

Es ist der wohl einzigartigste Bad-Schauraum im Land. Armaturen anfassen, Probeliegen in der Badewanne, Themenwelten aller führenden Sanitärhersteller hautnah erleben. So oft und wann man will, 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche. Gleichzeitig Ideen sammeln und bequem online bestellen.

Alles ist möglich im neuen „SCHAURAUM“ by badshop austria.at, mit dem der Mostviertler Haustechnik-Unternehmer Franz Günther seinen erfolgreichen Onlineshop um eine Klasse aufwertet.

Fakt ist: Die rund 800 m2 große neue Erlebniswelt direkt an der B1 bei St. Georgen am Ybbsfelde macht Online-Shoppen für jedermann greifbar. Sie ist aber auch die erste Adresse für alle, die ihren Bad-Traum mit professioneller Unterstützung verwirklichen wollen – inklusive 3D-Computerplanung und, falls gewünscht, fachgerechter Montage durch den Meisterbetrieb „Günther – Ihr Installateur im Mostviertel“. Wir haben bei Schauraumleiter Mario Weingartner nachgefragt, wie der neue Schauraum „funktioniert“ und was die Besucher dort erwartet.

Mario, „24/7“ prangt auf eurer großen Lichtwerbung. Wie darf man sich das vorstellen?

Mario Weingartner: Unseren Schauraum kann man tatsächlich rund um die Uhr besuchen, und das sieben Tage in der Woche. Außerhalb der Bürozeiten (Mo. - Do., 8 bis 16.30 Uhr und Fr., 8 bis 12 Uhr) kommt man mit Bankomat- oder Kreditkarte ins Haus. So kann man jederzeit in Ruhe in unserer einzigartigen Ausstellung stöbern und online einkaufen.

Gibt es im Schauraum auch eine persönliche Beratung?

Weingartner: Diesen Service bieten wir natürlich an. Zu den Bürozeiten erklären wir, wie das System Schauraum funktioniert, und stehen gerne Rede und Antwort. Für detailliertere Gespräche empfehlen wir eine Terminvereinbarung, denn eine professionelle Badplanung braucht schon seine Zeit. Grundsätzlich kann ich allen interessierten Besuchern empfehlen, vorab einmal – oder noch besser – mehrere Male eine Runde im Schauraum zu drehen, Handy-Bilder zu machen und seine Lieblingsprodukte zu selektieren.

Und wenn man dann schon näher weiß, wohin die Reise gehen soll?

Weingartner: Ist man fündig geworden, kann der Besucher gleich direkt online kaufen. QR-Codes führen auf unsere Webseite. Das große Plus: So zahlt man den günstigen Online-Preis. Für „Do-it-yourself“-Liebhaber gelten nämlich die Top-Konditionen vom Internet auch im Schauraum. Das gilt auch für Größen oder Farben, die man nicht in der Ausstellung findet. Denn auf www.badshop-austria.at werden rund 130.000 Artikel präsentiert, über 500.000 sind bestellbar. Diese Kombination aus Online und Schauraum-Shop ist wirklich einzigartig. Einfacher und günstiger kommt man derzeit nicht zu seinem neuen Bad!

Eine Baustelle im Bad zeigt Heimwerkern oft ihre persönlichen Grenzen auf! Habt ihr auch dafür eine Lösung?

Weingartner: Wir lösen jedes Problem. Du vereinbarst mit mir einen Termin und kommst mit deinen Vorstellungen zu uns ins Haus, zum Beispiel mit Plänen, Skizzen oder Fotos. Wir erarbeiten dann gemeinsam dein persönliches Traumbad oder -WC, damit du dir das Endergebnis auch gut vorstellen kannst. Das große Plus: Aus meiner langjährigen Erfahrung in der Badplanung weiß ich genau, was es am Ende alles braucht. Ich vergesse keine Dichtung und auch zu möglichen Arbeitskosten kann ich schon sehr realistisch Auskunft geben. Ebenfalls wichtig: Wenn wir eine Badmontage durchführen dürfen, geht das nie ohne Vorab-Besuch zu Hause über die Bühne. Wir arbeiten immer mit Naturmaßen. Gerade bei modernen Duschwänden aus Glas ist das Risiko einer falschen Lieferung sonst viel zu groß.

Die Fachberatung gibt es auch ohne Arbeitsleistung und Montage durch die Firma Günther?

Weingartner: Genau so ist es. Unsere Kunden können individuell wählen: Entweder nur den Kauf (online oder im Schauraum) oder dazu eine Fachberatung oder auf Wunsch auch noch die fertige Montage durch unsere eigene Installationsfirma. Bei Bedarf vermitteln wir sogar weitere Professionisten und Nebengewerke, wie zum Beispiel Elektriker oder Fliesenleger!

Eines ist vielleicht auch nicht ganz unwesentlich: Wer online kauft, zahlt wie üblich gleich bei der Bestellung – dafür am günstigsten. Entscheidet man sich für die Beratung oder auch eine Montage, wird erst nach Fertigstellung abgerechnet. Dann gibt es natürlich noch die volle Meisterbetriebs-Garantie. Detail am Rande: Die Kosten für eine Planung werden bei einem Einkauf in der Regel gutgeschrieben. Man ist also auch da auf der sicheren Seite.

Vielleicht ein Wort zu den Kosten. Wie viel muss man für ein durchschnittliches Bad heute auslegen?

Weingartner: Das ist natürlich nicht so einfach, weil die Summe stark vom gewünschten Sanitärmaterial abhängt. Eines kann ich dazu gleich vorwegschicken: Gerade weil unser Schauraum die ganze Bandbreite der aktuellen Möglichkeiten aufzeigt, gibt es für jede Brieftasche ein schönes Bad oder WC.

Zurück zu deiner Frage: Man bekommt ab ca 4.000 Euro schon gutes Sanitärmaterial, nach oben hin sind natürlich keine Grenzen gesetzt – je nach Marke und Modell. Die dazugehörige Arbeitsleistung ergibt sich danach individuell, je nach Abstimmung. Wenn man bedenkt, dass man in seinem Leben meist nur zweimal in ein neues Bad investiert, relativieren sich die Kosten.

Foto: zVg

Du hast vorhin deine langjährige Erfahrung angesprochen. Kannst du unseren Lesern das kurz verdeutlichen?

Weingartner: Gerne! Ich hab den Installateurberuf gelernt und bin mit 20 in die Beratung gewechselt. Das mache ich seit mittlerweile 22 Jahren mit großer Liebe. Ich habe wahrscheinlich an die tausend Bäder geplant und zusammen mit meinen Kunden realisiert. Jede Planung erfüllt mich mit Freude. Am Ende zählen für mich die zufriedenen Kunden und deren Begeisterung für das Neue!

Sollte etwas noch so knifflig sein, ich stelle mich der Herausforderung!

DER SCHAURAUM

by badshop.austria.at

Gewerbestraße 22

3304 St. Georgen am Ybbsfelde

Rund um die Uhr geöffnet

Mo-So, 0 - 24 Uhr

Beratungszeiten

Mo - Do: 8 – 16.30 Uhr

Fr: 8 – 12 Uhr

Termin vereinbaren

T.: 07473/312 22-40

M: schauraum@badshop-austria.at

www.badshop-austria.at