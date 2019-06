Zum einen gilt der Bankier Moritz von Fries, um 1800 einer der reichsten Männer der Monarchie, als Vorbild für die Hauptfigur des „Verschwenders“ Flottweil.

Er war viele Jahre lang der Pächter und Betreiber des „Wienerneustädter Kanals“, eines der Leitthemen der Landesausstellung, bevor er einige Jahre später Konkurs anmelden musste.

Zum anderen behandelt das Stück die Lebensgeschichte dieses „Verschwenders“ als sehr bewegte Berg- und Talfahrt der menschlichen Existenz zwischen den höheren Sphären der Größe, der Begabung und Phantasie und den Niederungen der bürgerlichen und wirtschaftlichen Grenzen und Zwängen.

Harald Brutti

Gerade in heutigen Zeiten stellt es die kritischen Fragen an eine wachstumsorientierte Konsumgesellschaft neu und beleuchtet mit absurder und entlarvender Komik und beißendem Witz den permanent-turbulenten Kampf der „wahren“ Werte einer Welt in Bewegung.

In der Inszenierung von Anselm Lipgens spielen u.a. Oliver Baier, Max G. Fischnaller, Franziska Hetzel, Georg Kusztrich und Franz Schiefer.

WAS IST DAS SEPTEMBERTHEATER?

Bei dieser, seit 1997 jährlich im September stattfindenden, Eigenproduktion handelt es sich immer um eine Theaterinszenierung. Die Besonderheit dabei ist, dass Profischauspieler und lokale Amateurschauspieler gemeinsam auf der Bühne stehen und, dass die Produktionen immer mit musikalischer Untermalung bzw. Gesangseinlagen bereichert sind. Das Bühnenbild wird vom Team der Kulturszene in Zusammenarbeit mit dem Regisseur entworfen, gebaut und mit viel Liebe zum Detail gestaltet.

DER VEREIN

Seit 20 Jahren arbeitet die Kulturszene Kottingbrunn gemäß ihrem Leitmotto:

„Kultur ist nicht Luxus. Kultur ist kreative Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit.

Kultur ist geistiger Anspruch, Unterhaltung und auch Selbstdarstellung.“

Der Verein zählt mittlerweile 185 zahlende Mitglieder, wird vom Land Niederösterreich gefördert und wurde 2005 zur NÖ Kulturwerkstatt ernannt.

Ziel des Vereins ist es kulturelle Vielfalt in die Region zu bringen, ihr eine Plattform zu bieten und sie den Menschen zugänglich zu machen.

DIE TÄTIGKEIT

Walter Filler

Die Kulturszene bietet ein umfangreiches Kulturangebot in Kottingbrunn beim Wasserschloss an und verwaltet die Räumlichkeiten des „Markowetztraktes“ und der „Kulturwerkstatt“.

Das ganzjährige Veranstaltungsprogramm umfasst sowohl Vorführungen als auch Eigenproduktionen in den Bereichen Theater, Kabarett, Kleinkunst, Lesung und Konzerte.

Die Räumlichkeiten werden auch von der Kulturszene vermietet und häufig für Ausstellungen, Seminare, Workshops, Firmenfeiern und Vorträge genutzt.

WAS ZEICHNET UNS AUS? WOFÜR STEHEN WIR?

Location

Das einzigartige, historische Ambiente beim Wasserschloss lädt auch zum Verweilen vor und nach den Vorstellungen ein.

Familiäres Miteinander

Bei uns ist „Familie“ nicht nur ein Wort. Die unzähligen freiwilligen Helfer und die Vereinsmitglieder sind quasi die Ergänzung zum Familienbetrieb und machen die Kulturszene zu einer großen, herzlichen Gemeinschaft.

Vielfältiges Angebot

Die zahlreichen Facetten von Kunst und Kultur sollen bei uns eine Plattform finden und unseren Gästen präsentiert werden. Das vielfältige Angebot spiegelt sich auch in unserem fächerförmigen Logo wider.

Hoher Qualitätsanspruch

Wichtig ist der professionelle Zugang zu künstlerischer Arbeit. Die langjährige Erfahrung und das Wissen über den Geschmack unserer Besucher sichert uns das Vertrauen unseres Stammpublikums.

Förderung junger/unbekannter KünstlerInnen

Bekanntheit ist noch keine Garantie für Qualität. Dementsprechend ermöglichen wir gerne noch unbekannten aber talentierten KünstlerInnen mit viel Potential die Bühnen der Kulturszene Kottingbrunn als Sprungbrett für ihre Karrieren zu nutzen.