Traditionsbäckerei jetzt auch in Wimpassing

Wimpassing aufgepasst! Nach der ersten Filiale in der Bezirkshauptstadt Neunkirchen freut sich das traditionsreiche Familienunternehmen DerMann in Kürze auch einen zweiten Standort im Bezirk Neunkirchen, in der Gemeinde Wimpassing, zu eröffnen. Seit über 160 Jahren verwöhnt die beliebte Wiener Bäckerei mit viel Freude Klein und Groß mit ihren köstlichen Backwaren – so auch bald die Bewohner in Wimpassing.

Der neue Standort liegt gut erreichbar in der Bundesstraße 76 und bietet so den idealen Ort für eine erholsame Pause nach einem Spaziergang an der nahegelegenen Schwarza oder einer Einkaufstour in den umliegenden Geschäften. Wer gerne genießt kommt hier voll auf seine Kosten, denn das breite Angebot reicht von süßen Köstlichkeiten bis hin zu pikanten SchMANNkerln, die keine Wünsche offenlassen.

Am 10. März startet der Betrieb in „DerMann“-Filiale in der Wimpassinger Bundesstraße 76. Foto: DerMann

Dass Verwöhnen bei DerMann bereits seit 1860 großgeschrieben wird, zeigt sich nicht nur in Bezug auf das vielseitige Sortiment, sondern auch durch den großen Wohlfühlfaktor vor Ort in den Filialen. So ist der gemütliche Kaffeehausbereich des neuen Standortes in Wimpassing definitiv das Highlight vor Ort.

Die angenehme Atmosphäre lädt dazu ein, sich in guter Gesellschaft durch das Sortiment zu kosten und sich eine Auszeit vom schnelllebigen Alltag zu gönnen. Somit ist diese Verwöhnoase nicht nur ein Ort für den kleinen Hunger zwischendurch, sondern bietet – umgeben von leckeren Backwaren – auch einen Ort zum entspannten Verweilen gemeinsam mit seinen Liebsten.

MANNtastische Eröffnungsangebote

Begleitet wird die Neueröffnung am 10. März von einer großen Vielzahl an schmackhaften Eröffnungsaktionen. Diese reichen von leckeren Mehlspeisen und diversen Brotsorten bis hin zu herrlichen Snacks und aromatischem ILLY Kaffee. Zahlreiche Gutscheine können ab dem Tag der Eröffnung bis Ende Mai eingelöst werden – Vorbeikommen zahlt sich also aus!

„Wir sind sehr glücklich über die Erweiterung unseres niederösterreichischen Filialnetzes und freuen uns sehr darauf, die Bewohnerinnen und Bewohner in Wimpassing bald mit unserem vielfältigen Sortiment verwöhnen zu dürfen“, so Bäckermeister Michael Mann über die bevorstehende Neueröffnung in Wimpassing.

Die neue Filiale in Wimpassing hat ab 10. März von Montag bis Freitag von 05:30 bis 18:00 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und an Feiertagen von 07:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.