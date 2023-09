Endlich! Abnehmen im Liegen

Die Revolution in der Beautybranche!

Durch die revolutionäre Technologie erreichen Kundinnen und Kunden ihre persönlichen Ziele und starten so mit Abnehmen im Liegen in ein gesundes und attraktives Leben. Die Behandlung ist schmerzfrei und nach nur 1x sieht man schon grandiose Ergebnisse! Es werden Fettzellen erreicht, die man sonst nur schwer bis gar nicht wegbekommt.

Wie funktioniert Abnehmen im Liegen?

In unserem Körper gibt es viele Fettzellen. Diese legen sich an bestimmten Stellen an (die gefürchteten Fettpölsterchen) und sind mit Wasser und Giftstoffen gefüllt.

Bei Abnehmen im Liegen werden die Fettzellen mit modernster Technologie in Form von Ultraschall, Wärme und sanftem Strom behandelt - gemütlich im Liegen.

Die Fettzelle wird sanft durch den Ultraschall geöffnet und damit vorbereitet und geleert.

Giftstoffe und Wasser werden über das Lymphsystem ausgeschieden, die Muskulatur wird aktiviert. Dadurch verliert die Fettzelle an Umfang und die Haut wird gestrafft.

Der tiefgehende Ultraschall, gemütliche Wärme und feine Strom-Impulse stimulieren den Fettstoffwechsel und beschleunigen die Freisetzung der Fettsäuren. Wärme und leichtes EMS aktivieren zusätzlich für mehr als 24 Stunden den Stoffwechsel! Schon bei der ersten entspannten Probe-Anwendung bedeutet das mindestens 2 bis 5cm Umfangverlust!

Das Team von RS Abnehmen im Liegen unterstützt Sie kompetent bei der Umsetzung Ihrer Abnehmwünsche. Zahlreiche zufriedene Kundinnen und Kunden sind bereits vom Erfolg begeistert.

Foto: Melanie Platt

Wie lange dauert eine Behandlung?

Eine Behandlung dauert ca. 40-45 Minuten, in denen man absolut entspannen kann - eine Zeit, die Sie als Wohlfühl-Erlebnis genießen werden! Liegen in gemütlicher Atmosphäre und mit kompetenter Betreuung.

Wie wichtig sind Sport und Ernährung?

Sport ist in unserem Leben grundsätzlich gut, doch mit Sport allein schaffen wir es nicht, unsere Problemzonen dort zu verändern, wo wir es gerne möchten. Mit dem Gerät von Abnehmen im Liegen ist es möglich, Fettablagerungen punktgenau zu verringern. Eine gesunde Ernährung unterstützt den Körper, sowie das Wohlbefinden allgemein, Bei Abnehmen im Liegen kann man sich ganz normal ernähren – man sollte lediglich am Tag der Behandlung auf Kohlenhydrate und Zucker verzichten. Überzeugen Sie sich selbst davon!