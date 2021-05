Wenn es um den Golfsport geht, ist der Diamond Country Club Atzenbrugg wohl die erste Anlaufstelle in Niederösterreich. Dass der internationale Top-Club aber nicht nur für Profis die richtige Adresse ist, zeigt die neu ins Leben gerufene Diamond nine Spielberechtigung. Damit können nicht nur alle Golfeinsteiger – ganz ohne Platzerlaubnis und ohne gültige Clubmitgliedschaft – mühelos ihre Erfahrungen mit diesem großartigen Sport sammeln.

Auch Wiedereinsteigern bietet sie eine kostengünstige Möglichkeit, die Leidenschaft und das Feuer für den Golfsport (wieder) zu entfachen.

Mit der Diamond nine Spielberechtigung spielen Sie den 9-Loch Park Course – einen familienfreundlichen Public Course – 365 Tage im Jahr ganz entspannt und ohne Druck. Wenn Sie noch am Anfang Ihrer Golfkarriere stehen oder ein paar Trainerstunden benötigen, um den richtigen Schwung zu finden, steht Ihnen das Team der MW-Golfakademie jederzeit hilfreich zur Seite.

zVg

Alle Kursangebote finden Sie unter www.mwgolfakademie.at.

Clubmanager Stephan Vogl ist sich sicher: „Bei uns im Diamond Country Club Atzenbrugg sind Sie auch als Ein- oder Wiedereinsteiger bestens aufgehoben. Und das Beste daran: Kinder bis 14 Jahre spielen bei uns kostenlos!“