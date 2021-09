PRO PET AUSTRIA ist ein privat geführtes Unternehmen der Heimtierbranche und produziert hochwertige Fleischsnacks für Hunde und Katzen. Alle Produkte werden unter den Markennamen bedeutender Handels- und Industriepartner weltweit vermarktet (Private Label Business).

Der stetige Ausbau und die damit verbundenen Investitionen auf dem 7 ha großen Areal sorgen für kontinuierliches Wachstum und Standortsicherung bei einem Jahresumsatz von rund 51,5 Millionen Euro sowie langfristige und nachhaltige Sicherung der Arbeitsplätze in dieser lebenswerten Region im nördlichen Waldviertel.

Nachhaltigkeit wird großgeschrieben

Von enormer Bedeutung ist der Bereich Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Die Kälteerzeugung erfolgt mittels natürlichem Kältemittel und zusätzlich wird die anfallende Abwärme durch ein Wärmerückgewinnungssystem für die verschiedenen erforderlichen Temperaturniveaus wiederverwendet. Durch verschiedene Energiesparmaßnahmen werden 2.332 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart. Strom wird zu 100 % aus erneuerbaren Energieträgern bezogen, unterstützt von einer Photovoltaikanlage mit 340 kWp. Wärme wird über eine am Standort befindliche Hackgut-Biomasseanlage erzeugt. Durch die Einführung eines Energiemanagementsystems sowie der Zertifizierungen nach ISO 50001 und ISO 14.001 ist der Weg in eine neue, ressourcenschonende Zukunft bereitet.

Der hochautomatisierte Maschinenpark wird permanent erweitert. PRO PET setzt konsequent auf technisch innovative Maschinenkonzepte. Es werden neue Anlagenkonzepte entwickelt, welche dem Standard Industrie 4.0 entsprechen. Bei der Realisierung neuer Sondermaschinen eröffnet sich somit in diversen Bereichen, speziell aber im Projektteam, ein spannendes, abwechslungsreiches und herausforderndes Aufgabengebiet.

Sicherer Arbeitsplatz in familiärem Umfeld

PRO PET bietet seinen Mitarbeitern als wachsender und moderner Arbeitgeber Sicherheit sowie vielseitige Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten in einem familiären Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen. Die Mitarbeiter schätzen unser attraktives Angebot an Zusatzleistungen: Von Bonuszahlungen bis zu einem jährlich stattfindenden Oktoberfest und kostenlosen Getränken.

Aktuell werden am Standort in Gastern bereits mehr als 250 Mitarbeiter/innen in den verschiedensten Bereichen beschäftigt und es bieten sich hier noch viele spannende Chancen für alle, die am Wachstum eines erfolgreichen Unternehmens mitwirken möchten.