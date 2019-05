Nachdem der Standort zuerst im Außenauftritt rundumerneuert wurde, bekamen auch die Räumlichkeiten in der Hauptstraße 13 eine Frischzellenkur. Kunden, Partner und Mitarbeiter finden nun am neuen Standort ein helles und modernes Immobilien-Büro vor, das als Schalt- und Waltzentrale für alle Agenden von RE/MAX Eco dient.

Verkauf und Kauf, Vermietung und Miete, professionelle Bewertung und unabhängige Beratung – das Team von RE/MAX Eco begleitet und berät in allen Immobilien-Vorhaben. Bernhard Rettig bringt den umfassenden Service-Gedanken auf den Punkt: „Unser Dienstleistungs- und Service-Portfolio soll die Kunden der Region auf einem einzigartigen Level begeistern. Eine unabhängige Beratung und professionelle Bewertung erwartet die Kunden genauso wie klassische Immobilien-Verkäufe und -Vermietungen im Privatsegment. Im Bereich der Gewerbe-Immobilien können wir mit unserer Expertise ebenso tatkräftig unterstützen. Die Aufwertung unserer Präsenz durch die Übersiedlung und Optimierung unseres Büros war mir ein Herzensanliegen. Mit der kontinuierlichen Erweiterung unseres Teams wird die Zahl der Immobilien-Experten vor Ort schrittweise ausgebaut, sodass wir langfristig gesehen zu den führenden Immobilien-Unternehmen Niederösterreichs heranwachsen werden.“

Aktuell ist RE/MAX, laut Makler-Ranking des Immobilien-Magazins, die klare Nr. 1 der heimischen Immobilien-Vermittlung. Das weltweit erfolgreichste Immobilien-Franchise-System hat per September 2018 die stolze Anzahl von 110 Standorten in Österreich. In Summe sind 561 Makler, Tendenz steigend, aktiv. Auch in Niederösterreich wird das weitere Wachstum forciert, sodass die nächsten Jahre äußerst erfolgs- und vielversprechend einzuschätzen sind. Dabei wird der Kooperations-Gedanke, im Sinne einer schnelleren und vor allem erfolgreichen Vermittlung zum Wohle der Kunden, intensiv gelebt. „Überzeugen Sie sich von unserer ganzheitlichen Betreuung, den neuesten Technologien, einem einzigartigen Marketingplan und einem Team, das leidenschaftlich für Ihre Vorhaben brennt – Ihr Erfolg ist unser Anspruch und der Vergleich lohnt sich“, lädt Bernhard Rettig alle Immobilien-Interessenten und -Interessierten ein, ihre RE/MAX-Mehrwerte zu entdecken.

Nähere Infos und persönliche Beratung:

RE/MAX Eco

BR Immobilien Dienstleistungs GmbH

Hauptstraße 13

2230 Gänserndorf

E-Mail: office@remax-eco.at

Mehr auf www.remax.at