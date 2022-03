Eine Panoramafahrt durchs Weltkulturerbe

Geprägt von reicher Geschichte und außergewöhnlichen Kulturschätzen ist die Wachau UNESCO Weltkulturerbe, ein international renommiertes Weinbaugebiet und eines der schönsten Flusstäler der Welt. Die Wachaubahn ist Teil des Weltkulturerbes und bietet ganz besondere Perspektiven auf die vielfältige Kulturlandschaft. Die Kombination aus Natur, Kultur, Wein und Kulinarik – sie macht den Zauber der Wachau aus.

Foto: NB_Weinfranz

Ein Stück abseits der Straße, zwischen uraltem Mauerwerk, Weingärten und blühenden Böschungen, hat sich die Wachau ihr ursprüngliches Wesen bewahrt. Hier ist das Revier der Wachaubahn. Sie verkehrt hier schon seit mehr als 110 Jahren und verbindet heute Krems an der Donau mit Emmersdorf gegenüber von Melk. Die goldenen Triebwagen mit großen Panoramafenstern und die erhöhte Trassierung ermöglichen ganz besondere Ausblicke auf die einzigartige Schönheit der Wachau.

Foto: NB_Weinfranz

Dreizehn Bahnstationen entlang der Strecke laden zum gemütlichen Verweilen und Entdecken ein. Kombitickets mit Natur- und Kulturangeboten wie einer Schifffahrt (Kleine oder Große Wachaufahrt), dem Besuch von Stift Melk oder der Schallaburg sowie der Erkundung der Donauberge, lassen sich mit dem Erlebnis Bahnfahrt perfekt verbinden.

Foto: NB_Weinfranz

Auch ein kombinierter Bahn- und Radausflug bietet sich perfekt an, denn das Fahrrad reist in der Bahn gegen Vorreservierung kostenlos mit dem Fahrgast mit. Durch den individuell schnürbaren Mix aus sportlicher Betätigung und entspanntem Zurücklehnen in der Wachaubahn ist der kombinierte Radausflug für die ganze Familie und jedes Fitnesslevel ideal.

Saisonkarte: 50 Prozent Frühbucherbonus

Jetzt kaufen und zum halben Preis reisen! Das UNESCO Weltkulturerbe zwischen Krems an der Donau und Emmersdorf auto- und stressfrei erkunden – und das eine ganze Saison lang. Im Aktionszeitraum bis 30. April ist die Wachaubahn-Saisonkarte im Niederösterreich Bahnen Infocenter oder direkt im Zug zum attraktiven Frühbuchertarif (minus 50 Prozent auf den Normalpreis) erhältlich.

Tipp: „Süßer Erlebnishalt“ in Dürnstein-Oberloiben

Neu in der Saison 2022 ist der süße „Safran-Schokocroissant-Stopp“ bei der Wachauer Safranmanufaktur! In nur wenigen Minuten erreicht die Wachaubahn von Krems kommend den historischen Bahnhof Dürnstein-Oberloiben, wo ein kurzer „süßer Erlebnishalt“ eingelegt wird. Hier wartet bereits das ofenfrische Wachauer Safran-Schokocroissant auf die Gäste. Das Angebot gilt an allen Verkehrstagen der Wachaubahn, im Zug ab Krems um 13:20 Uhr.

Infos, Tickets & Reservierung

Alle Informationen zur Wachaubahn gibt es unter www.wachaubahn.at. Tickets sind im Niederösterreich Bahnen Webshop unter webshop.niederoesterreichbahnen.at sowie direkt im Zug erhältlich. Reservierungen von Sitz- und Fahrradstellplätzen nimmt das Niederösterreich Bahnen Infocenter gerne entgegen.

Kontakt

Niederösterreich Bahnen Infocenter

Telefon: +43 (0) 2742 360 990-1000

E-Mail: info@niederoesterreichbahnen.at

Web: www.niederoesterreichbahnen.at