Die Wachaubahn Panoramafahrt durchs Weltkulturerbe

Foto: NB/Schwarz-König

B ahnerlebnis in Niederösterreich – Pünktlich zur Marillenblüte startet die goldene Wachaubahn am 18. März in die Saison 2023. Bis 29. Mai ist sie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen für ihre Gäste unterwegs, von 30. Mai bis 1. November täglich.