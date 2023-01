Leistbare Energie, moderne Mobilität und Bodenschutz für morgen

„Wir erleben den wärmsten Winter seit Beginn der Aufzeichnungen, gleichzeitig spüren wir die Konsequenzen der hohen Abhängigkeit von importiertem Öl und Gas in unseren Geldbörsen“, sagt Umweltstadtrat Dietmar Pfeiler, Spitzenkandidat der Grünen im Bezirk.

Dabei sind Wind- und Sonnenenergie sowie Biomasse auch in unserem Bezirk reichlich vorhanden um unseren Energiebedarf zu decken. „Wir brauchen kein Fracking im Weinviertel. 100% erneuerbare, klimaneutrale und leistbare Energie ist möglich, die Sonne schickt uns keine Rechnung“ bringt es Pfeiler auf den Punkt. Um den Umstieg – raus aus Öl und Gas, hin zu den erneuerbaren – zu erleichtern, organisiert Pfeiler, Umweltstadtrat in Stockerau laufend individuelle Energieberatungstage.

Ein Dauerbrenner im Bezirk ist auch das Thema Mobilität. Mit dem Klimaticket und dem Ausbau der Bahnstrecken hat BMin Leonore Gewessler auch in unserem Bezirk Meilensteine für die Mobilitätswende gesetzt. „Wir Grüne setzen uns nun für ein besseres Angebot ein: Den 15-Minuten-Takt von Korneuburg über Leobendorf und Spillern bis Stockerau und bessere Bahnverbindungen von unserem Bezirk in Richtung Krems und Tullnerfeld“ skizziert Pfeiler die nächsten notwendigen Ausbauschritte. Auch bessere Busverbindungen in die Umlandgemeinden stehen auf seiner Agenda. „E-Car-Sharing-Angebote und regionale Radrouten könnten das Mobilitätsangebot komplettieren“, so Pfeiler. Dabei verweist er auf die hervorragenden Mobilitätsangebote in Vorarlberg, die als Vorbild dienen können. Mit diesem Paket wird Mobilität klimaneutral und bleibt für jeden und jede leistbar.

Zersiedelung, Versiegelung bei gleichzeitigem Leerstand sind auch im Bezirk Korneuburg allgegenwärtig. „Schützen wir unseren Boden, durch Aktivierung von Leerstand, durch leistbaren statt spekulativen Wohnbau“ fasst es Pfeiler zusammen. Im Bezirk gibt es wertvolle und schützenswerte Erholungs- und Grünräume, z.B. die Europaschutzgebiete Donauauen, Bisamberg und die Weinviertler Klippenzone rund um den Rohrwald, um nur einige zu nennen. „Schützen und erhalten wir unsere Umwelt mit den hochwertigen Ackerböden und vielfältigen Wäldern, denn diese geben uns Nahrung, Kraft und frische Luft zum Durchatmen“ so Pfeiler.

Bei all diesen Themen, Energie, Mobilität, Bodenschutz kommt dem Land NÖ eine wichtige Rolle zu. „Am 29. Jänner sind Sie am Zug! Mit Ihrer Stimme können Sie die Energie- und Mobilitätswende in Niederösterreich mitgestalten“ appelliert Pfeiler. Es liegt also an den Wählerinnen und Wählern, in welche Richtung es in den kommenden Jahren bei diesen wichtigen Zukunftsthemen in NÖ geht. „Darum lade ich Sie ein, die Grünen bei der bevorstehenden Landtagswahl zu unterstützen. Mit Ihrer Vorzugsstimme kann ich mich dafür einsetzen, Niederösterreich in den kommenden Jahren nachhaltiger, ökologischer, sozialer und transparenter zu machen“ so Pfeiler abschließend.