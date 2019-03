Ob für Weinliebhaber/innen oder Mitarbeiter/innen in der Gastronomie und Hotellerie: das WIFI bietet in zahlreichen, aufeinander abgestimmten und laufend aktualisierten Lehrgängen Wein-Know-how von Profis. In der Wirtschaft anerkannte Abschlüsse öffnen den Absolventinnen und Absolventen die Tür zu einer attraktiven Karriere im Tourismus.

Über 20 Jahre Diplom-Sommelier-Ausbildung

Die Ausbildung zum Diplom-Sommelier gibt es im WIFI bereits über 20 Jahre. Das Trainer-Team rund um Diplom-Sommelier Martin Widemann war vor 20 Jahren selbst einer der ersten Kursabsolventen. „Der Lehrgang war von Beginn an ein voller Erfolg, viele Karrieren wurden damit unterstützt“, ist sich Widemann sicher.

Dass Wein voll im Trend liegt, zeigen auch die enorm gestiegene Auswahl an Produkten und der Wunsch der Konsumenten nach guter Fachberatung. Der Lehrgang zum Sommelier im WIFI Niederösterreich ist speziell für Hotellerie und Gastronomie konzipiert. „Unternehmen mit geschulten Mitarbeitern, die in Sachen Weinsorten, Herstellungsverfahren, Reifung und Lagerung kompetent beraten, haben sicher einen Wettbewerbsvorsprung“, weiß Diplom-Sommelier Andreas Scheidl, WIFI-Trainer, ebenfalls Absolvent der ersten Stunde, „denn die Ansprüche der Kunden auf diesem Gebiet wachsen stetig.“

In drei Stufen zum WIFI-Diplom-Sommelier

Den Einstieg bildet die Ausbildung zum Jungsommelier. Diese hochwertige Zusatzausbildung für Hotellerie- und Gastronomie-Fachkräfte wird an den Landes-WIFIs und darüber hinaus an zahlreichen Schulen in Niederösterreich angeboten. Der Lehrgang vermittelt einen fundierten Einstieg in die Welt des Weins.

Die zweite Stufe ist der WIFI-Lehrgang zur Sommelière Österreich/

zum Sommelier Österreich. Diese umfangreiche Ausbildung vertieft das Wissen um den österreichischen Wein und setzt einen starken Fokus auf die Praxis: Verkaufstraining und Weinservice stehen ebenso auf dem Programm wie eine erlebnisreiche Exkursion zum Thema Wein & Kulinarik. Die Teilnehmer/innen erlernen im Rahmen von zahlreichen Degustationen die Weinansprache und erstellen eine repräsentative österreichische Weinkarte.

Mit der Top-Ausbildung zur WIFI-Diplom-Sommelière/zum WIFI-Diplom-Sommelier perfektionieren die Teilnehmer/innen schließlich ihre Kenntnisse zu österreichischen und internationalen Weinen, verfeinern ihre sensorischen Fähigkeiten und bereiten sich auf die anspruchsvolle Tätigkeit in der nationalen und internationalen Gastronomie vor. Inhalte sind neben der Weinansprache in Deutsch und Englisch nach den Mastersommelier-Richtlinien auch ein eigener Genussworkshop samt Gourmetkunde sowie ein Kommunikations- und Persönlichkeitstraining. Absolventinnen und Absolventen erhalten ein in der Wirtschaft national und international anerkanntes WIFI-Diplom.

Zusätzlich zu diesen Lehrgängen bietet das WIFI auch eine modulare Weinausbildung, bestehend aus 14 Seminaren. Jedes Seminar widmet sich einem spezifischen Thema, wie z. B. „Weine richtig verkosten“, „Weingesetz und Etikettensprache“ und den Weinregionen in Österreich und Europa. Nach Abschluss bestimmter Seminare kann die Prüfung zum Weinfachmann bzw. zum Schluss die Diplomprüfung zum internationalen Weinfachmann abgelegt werden.

13. WIFI-Weinfrühling: Über 400 Weine stehen zur Verkostung bereit

Am 26. April ist es wieder so weit. Für echte Weingenießer ist der WIFI-Weinfrühling bereits ein Fixpunkt im Kalender. Diesmal erblüht der Weinfrühling bereits zum 13. Mal im WIFI in St. Pölten. Über 70 Winzer und Weinhandelsbetriebe aus ganz Österreich sind wieder mit dabei und präsentieren an diesem Abend ihre Weine.

Kurs-Tipps:

Lehrgang Sommelier Österreich

29.4. – 25.6.2019, WIFI St. Pölten

Lehrgang Diplom-Sommelier

29.4. – 25.6.2019, WIFI St. Pölten

Käse und Wein

16.5.2019, WIFI St. Pölten

Das perfekte Weinservice

6.6.2019, WIFI St. Pölten

Lehrgang zum Diplom-Käsesommelier

3. – 19.6.2019, WIFI St. Pölten