Ein starker Partner in der Region

Egal, ob per Schiff, Bahn oder Straße: Alle Wege führen nach Pischelsdorf im Bezirk Tulln, rund 50 Kilometer von Wien entfernt. Direkt am Donauufer liegt hier einer von drei Produktionsstandorten der Donau Chemie Gruppe in Österreich und eines der modernsten Chemie-Distributionslager des Landes. Die gute Anbindung an sämtliche Verkehrswege braucht es auch, denn von hier aus werden Kunden in ganz Europa mit chemischen Produkten beliefert.

In Pischelsdorf produziert die Donau Chemie neben Schwefelsäure als einziger Produzent in Europa auch Amidosulfonsäure, eine wichtige Chemikalie, die in unterschiedlichen Prozessen eingesetzt wird und auch in Entkalkern ihre Verwendung findet. Die Donauchem, eine Unit der Donau Chemie Gruppe, vertreibt mehr als 3.000 unterschiedliche Chemikalien, flüssige Mehrkomponentenmischungen und Fertigprodukte. Statt nur Basis- oder Spezialchemikalien zu ordern, nützt eine wachsende Zahl von Unternehmen zudem den Service der Donauchem, fertig konfektionierte Mischungen nach eigener Rezeptur herstellen und abfüllen zu lassen. Die Gebindegrößen variieren und reichen von Kanistern und Fässern über IBCs bis hin zu Tankwägen.

Im 12.000 m² großen Distributionslager ist Platz für 14.000 Paletten und rund 2.800 m³ Tankkapazitäten. „Damit gelingt es uns, die Versorgung unserer Kunden auch in herausfordernden Zeiten zu gewährleisten“, sagt Werksleiter Alexander Liska. Besonders praktisch: Am Areal des 60 Hektar großen Industrieparks Pischelsdorf, an dem auch noch sieben weitere Unternehmen aus der Lebensmittelbranche, der Düngemittelindustrie und der Gasherstellung ihren Standort haben, befindet sich auch ein Logistik-Unternehmen das auch für die Donauchem im Einsatz ist und Gefahrengüter in neuen Mehrkammern-Tankwagen sicher zum Kunden bringt.

Grüne Chemie

Rund 50.000 Tonnen Säuren, Laugen, Salze, Lösungsmittel und Mischprodukte, aber auch Spezialitäten für den Lebensmittelbereich und technischen Sektor werden jährlich am Standort Pischelsdorf erzeugt. Das bringt auch ein hohes Maß an gesellschaftlicher Verantwortung mit sich. Klar also, dass die Donau Chemie Gruppe nicht nur Chemikalien vertreibt, sondern ihre Kunden auch umfassend im Umgang damit berät. Außerdem kümmert sie sich darum, dass Chemikalien auch wieder fachgerecht und umweltschonend entsorgt werden.

Nachhaltigkeit steht dabei ganz oben auf der Agenda. Zwar wird in Pischelsdorf bereits seit 1960 Schwefelsäure erzeugt und seit fast 20 Jahren ist hier der Fokus auf die Kreislaufwirtschaft. Aus der Abwärme, die bei der Schwefelsäure-Herstellung anfällt, wird Dampf erzeugt, der das Werk mit Energie versorgt. Der Dampf wird per Dampfturbine in Strom umgewandelt. Auf diese Weise erzeugt die Donau Chemie bis zu 48 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr.

Investition in Standort und Beschäftigte

Rund 60 Hektar groß ist das Areal der Donau Chemie AG im Industriepark und umfasst auch ein eigenes Forschungs- und Entwicklungslabor, in dem nicht nur Analysen durchgeführt, sondern auch neue Produkte entwickelt werden. Dazu kommen noch Werkstätten, ein technisches Büro, ein Ersatzteillager und die Betriebsfeuerwehr. Derzeit sorgen rund 190 Beschäftigte der Donau Chemie Gruppe für reibungslose, sichere Abläufe, doch der Bedarf nach qualifizierten Fachkräften steigt.

„Daher investieren wir intensiv in die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt Viktoria Ugrinovich, Recruiting und Employer Branding der Donau Chemie Gruppe. Das beginnt schon bei einer fundierten Lehrlingsausbildung, die jede Menge Benefits bietet: Lehrlingsaustausch mit anderen Standorten, um neue Arbeitsweisen und Kollegen und Kolleginnen kennenzulernen, und Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung.

Sogar Auslandspraktika sind im Rahmen der Aktion „LetsWalz“ möglich. „Wir wollen junge Menschen für Chemie begeistern und sind daher auch bei Aktionen wie Lehrstellenbörsen oder dem Lehrlingsshuttle mit dabei. Dabei bekommen Schülerinnen und Schüler in 90 Minuten einen ersten Einblick ins Unternehmen“, so Ugrinovich. Aber auch bei Projekten wie CHEMfluencer ist man mit an Bord. Dabei besuchen junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der chemischen Industrie Schulen. Sie erzählen dort nicht nur über ihre Berufsfelder, sondern experimentieren auch gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern.

Neugierig geworden?

Dann tauchen Sie doch auch einmal in die Welt der Donau Chemie ein. Gelegenheit dazu gibt es am Tag der offenen Tür am 28. September im Industriepark Pischelsdorf.