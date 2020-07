Ein modernes, elegantes Eigenheim mit Garten? Aus der Haustür raus und mitten im Grünen sein? Gleichzeitig von der schnellen Anbindung in die City profitieren? Wiens Premiumbauträger Glorit hat die Lösung für Sie! Kommen Sie uns am 8. und 9. August jeweils von 10 bis 12 Uhr beim Haus-Besuch an der Top-Adresse Kaiser-Franz-Josef-Straße 12-18 in Groß-Enzersdorf bei Wien besuchen – wir freuen uns, mit Ihnen zu plaudern!

Aneinanderreihung glücklicher Augenblicke

Glorit, laut aktueller Interconnection-Studie mit 36 Prozent Wiens Marktführer bei Fertighäusern und österreichischer Wachstumssieger der Branche, ist wieder voll im Einsatz. Zahlreiche Immobilien stehen zum Einzug bereit. So auch im schönen Groß-Enzersdorf. Hier entstehen insgesamt neun traumhafte Doppelhäuser, nur noch 8 der 18 Einheiten sind noch zu haben. Das Projekt überzeugt mit moderner, eleganter Architektur, einer hochwertigen Bauausführung und einer optimalen Grundrissplanung. Doch nicht nur das. Die Terrasse und der Garten sorgen für die nötige Portion Frischluft und dienen nicht nur als Spielwiese für die kleineren Bewohner. Entspannte Stunden und viel Platz für die ganze Familie sind hier garantiert – egal ob beim Wochenend-Frühstück auf der Terrasse, Morgengymnastik im Freien oder gemütlichen Grillabenden im Sommer. Auch im Inneren löst ihr zukünftiges Eigenheim Begeisterung aus: Verarbeitet werden ausschließlich namhafte österreichische Qualitätsmarken. Große Glasfronten sorgen außerdem für helle, freundliche Räume, in denen Sie selbst das Home Office in Zukunft genießen werden. Kaum zu glauben? Überzeugen Sie sich selbst.

Wohnen im Grünen trifft rasche Erreichbarkeit der Stadt

Auch die Lage wird Sie begeistern: Ihr Premium-Eigenheim befindet sich in idyllischer Grünruhelage an der Stadtgrenze Wiens. Der Hauptplatz und historische Stadtkern Groß-Enzersdorf befinden sich in Fußwegnähe. Shopping-Vergnügen hält das Einkaufszentrum Marchfeld-Center bereit und das Autokino bietet nicht nur in Zeiten wie diesen eine willkommene Abwechslung zu den großen Kinotempeln der City. Für Erholung außerhalb der eigenen vier Wände sorgt der nahe gelegene Nationalpark Donau-Auen Lobau. Trotz der ruhigen Lage ist die Bundeshauptstadt schnell erreichbar. Der Bus 26A in Richtung Aspernstraße liegt nur vier Gehminuten entfernt.

Das bietet Ihr Glorit-Traumhaus 4 Zimmer, 114-127 m2 Wohnfläche

251-310 m² Grundstücksfläche

Zweigeschossig ausgebaut, vollunterkellert, eigener Parkplatz

Garten mit Terrasse

Große Fensterflächen für lichtdurchflutete Räume

Exklusive Ausstattung wie u.a. Villeroy & Boch und Hansgrohe, Feinsteinzeug-Fliesen, edle Echtholzdielen der österreichischen Qualitätsmarke Scheucher, Holz-Alu-Fenster mit Dreifachverglasung, Innentüren der Marke Kunex etc.

Preise: ab EUR 469.900 provisionsfrei direkt vom Bauträger

Neugierig geworden?

Glorit freut sich, Sie beim Haus-Besuch begrüßen und zu den mehr als 100 Projekten und Angeboten individuell beraten zu dürfen! Treffpunkt ist im schlüsselfertig ausgebauten Haus 1, das sogar mit einer maßgefertigten Tischlerküche von Leo Schulmeister mit Miele-Geräten aufwartet.

Zu Ihrer und unserer Sicherheit bitten wir Sie um vorherige Anmeldung bei Ihrer Verkaufsberaterin Petra Hesse: petra.hesse@glorit.at, 0676/6108122

Weitere Infos zu unseren Sicherheitsvorkehrungen vor Ort finden Sie außerdem unter: www.glorit.at/sicherheit.