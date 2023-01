Expertinnen auf ihrem Gebiet

Deshalb lautet das Motto von Rieder Kager Ästhetische Medizin “Schönheit im Einklang mit ihrer Gesundheit”. Diesem Credo folgend holen Dr. Rieder und Dr. Kager in ihren Ordinationen in Wien und Krems das Optimum aus ihren PatientInnen heraus und geben ihnen ihr Selbstbewusstsein zurück. Als erfahrene Medizinerinnen legen sie dabei großen Wert auf persönliche Beratung und begleiten ihre Patientinnen mit viel Feingefühl durch den oftmals sensiblen Prozess von der ersten Beratung bis zur Operation und darüber hinaus.

Ein besonders sensibles Thema ist beispielsweise die Brust – ein wesentlicher Bestandteil der weiblichen Körperform, der aus verschiedenen Gründen Unwohlsein auslösen kann: So sind viele Frauen mit der Größe, der Form oder der Festigkeit ihrer Brüste unzufrieden und verlieren dadurch an Selbstbewusstsein. Durch Vergrößerung, Verkleinerung, Straffung, Rekonstruktion oder unterschiedlichste Operationstechniken kann die Brust jedoch korrigiert werden. Mit ihren medizinischen Wurzeln in der Brustkrebs-Chirurgie und leitender Funktion im Brustkompetenz-Zentrum zählt das Feld der Brustchirurgie schon seit vielen Jahren zum Spezialgebiet von Dr. Kager. Indem sie den Menschen hinter der Patientin kennenlernt und in einem ausführlichen Beratungsgespräch auf individuelle Wünsche eingeht, gelingt es der Ärztin, Natürlichkeit und seelisches Wohlbefinden zu vereinen und ihren Patientinnen ihr Selbstbewusstsein zurückzugeben.

Dr. Rieder hingegen ist Fachärztin für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie und Spezialistin für das Gesicht. Das Gesicht und die damit verbundene Individualität sind zentrale Faktoren für den ersten Eindruck, den wir hinterlassen. Wenn das äußere Erscheinungsbild allerdings nicht mehr mit dem inneren Strahlen Schritt hält, kann mit dem richtigen Eingriff wieder ein Gleichgewicht hergestellt werden. Dafür bietet Dr. Rieder verschiedene Behandlungen an, die von Operationen wie dem großen Facelifting bis hin zu kleineren Eingriffen wie dem Fadenlifting und der Faltenbehandlung reichen.

Bei all’ diesen Behandlungen bringt Dr. Rieder mit Hilfe ihrer langjährigen medizinischen Erfahrung sowie viel Fingerspitzengefühl das innere Strahlen ihrer Patientinnen nach außen und verleiht ihnen jugendliche Frische. Ihre feine Hand und ihr sorgsamer Umgang mit den Möglichkeiten der modernen ästhetischen Medizin charakterisieren dabei ihre Arbeit und garantieren natürliche Ergebnisse.

Das Portfolio von Rieder Kager reicht von medizinisch-kosmetischen Behandlungen über Körperformung zur plastischen Chirurgie der Brust, des Gesichts oder des weiblichen Intimbereichs. Sogenannte “Schönheitsstandards” und künstliche Gesichter sind für Dr. Rieder und Dr. Kager keine Option. Die Ärztinnen wollen mithilfe ihrer Operationen die

Gesichter ihrer PatientInnen zum Strahlen bringen. Durch Augenlidstraffung, Lippen-, Ohren- und Nasenkorrekturen, Faltenbehandlungen oder Faceliftings geben die Ärztinnen dem Gesicht wieder mehr Ausstrahlung, medizinisch-kosmetische Behandlungen wie Facials und Micro-Needling verleihen einen frischen Teint.

Für weitere Fragen vereinbaren Sie gleich einen unverbindlichen Beratungstermin. Dr. Rieder und Dr. Kager freuen sich auf Sie!