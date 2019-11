Jubel in der Gemeinde Bergland und der Druckerei Queiser in Scheibbs. „Einer von ihnen“, der 22-jährige Christof Babinger, gewann im August bei den Berufsweltmeisterschaften, den WorldSkills, in Kazan (Russland) die Goldmedaille – Christof Babinger aus Bergland, der seine Drucktechnikerlehre bei der Firma Queiser 2016 mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen hatte, holte erstmals für Österreich eine Goldmedaille im Beruf Drucktechnik. Insgesamt ritterten rund 1.400 Teilnehmer aus knapp 70 Ländern um Medaillen.

Christof Babinger berichtet: „Ich war zehn Tage in Russland, an vier Tagen fand der Wettbewerb statt. In 20 Stunden mussten 20 Drucktechnik-Aufgaben erledigt werden: Papier schneiden, Farben mischen, digital drucken und Offset-Druck. Auch eine Fehlersuche stand auf dem Programm. Experten aus zwei anderen Ländern beobachteten jeden Handgriff. Genauigkeit und Geschwindigkeit wurden ebenfalls beurteilt. Ganz besonders habe ich die Siegerehrung im großen Stadion von Kazan genossen.“

In Zukunft möchte Christof Babinger in der Firma Queiser bleiben und Fortbildungen absolvieren: „Meisterprüfung gibt es für Drucktechniker ja leider keine.“ Nach neun Pflichtschuljahren hatte sich der spätere Weltmeister für die Lehre entschieden, weil er Geld verdienen und selbstständig arbeiten wollte. Babinger: „An meinem Job schätze ich besonders die freie Zeiteinteilung. Und wir drucken für viele verschiedene Kunden – da ist es immer schön, wenn man ,seine’ Produkte wieder sieht.“