„Du sparst, wir spenden!“ Waldviertler Sparkasse denkt Weltspartag neu

Vorstandsvorsitzender-Stellvertreter Dipl.-Kfm. (FH) Peter Hochleitner und Vorstandsvorsitzender Dir. Johannes Scheidl, MBA Foto: Kidsnest

D er Weltspartag mit all seinen bunten Weltspartagsgeschenken hat in Österreich schon lange Tradition. Wer an diesen besonderen Tagen im Jahr – heuer sind es in der Waldviertler Sparkasse der 27., 30. und traditionell der 31. Oktober – in der Bankfiliale Spareinlagen einzahlt, wird seither mit einer kleinen Aufmerksamkeit von der Bank belohnt. Welch großer finanzieller Aufwand hinter der Anschaffung dieser Präsente steckt, wird jedoch unterschätzt: so geht es um Beträge, mit denen man andernorts viel Gutes tun könnte.