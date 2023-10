Tauchen Sie ein in die farbenfrohe Welt des Lichterwaldes! 60 lebensgroße Dinosaurier sorgen in aufregender Beleuchtung für ein magisches Abenteuer für Groß und Klein. Ab der Dämmerung kann der bunte Lichterwald im Dumba Park bestaunt werden, es warten viele spannende Geschichten rund um die Dinos auf die Besucher und es gibt viel zu entdecken!

Vom 15. November bis zum 18. Februar können sich alle Dino Fans auf eine besondere Entdeckungsreise begeben. Auf einer Fläche von 1,5 Hektar sind 60 lebensgroße Dinosaurier zu bestaunen. Über eine Million LEDs sorgen dafür, dass die Dinos im Lichterwald abwechselnd in bunten Farben erstrahlen. Eine Reise durch die glitzernd beleuchtete Urzeit ist ab 15. November von Mittwoch bis Sonntag zwischen 16 und 20 Uhr möglich - ab dem 22. Dezember sogar täglich. Karten sind im Vorverkauf online erhältlich und auch als Weihnachtsgeschenk sehr beliebt.

Außerdem warten direkt am Gelände einige Highlights auf die Besucher: Die angrenzende SCHMETTERLINGWELT TATTENDORF entführt Sie auf einen Kurzurlaub in die Karibik in dem mit hunderten Kerzen stimmungsvoll erleuchteten Tropenwald und Glas-Schmetterlingen und Pflanzen. Ebenso begeistert der Lichterwald mit Leckereien, Punsch und Geschenken, sowie die 4D Virtual Reality Rentierschlittenfahrt.

Interessant: Der Dumba Park Tattendorf ist energieautark und bringt in unseren schwierigen Zeiten einen Hauch von Magie, Licht und Spaß für die ganze Familie. Buchen Sie das VIP-Ticket oder das Flex-Ticket oder entscheiden Sie sich vor Ort! DER Ausflugstipp für Groß und Klein.

Alle Infos gibts auf www.dumbapark.at