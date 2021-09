Die ersten 1.300 Familien, die ihre Wandererlebnisse teilen, erhalten ein kostenloses, prall gefülltes Wanderpaket. Neben den digitalen Wanderwochen wandert das mittelburgenländische Mineralwasserunternehmen dieses Jahr wieder live mit den Waldquelle-Familien.

Bereits zum vierten Mal lädt das Mineralwasserunternehmen aus dem Burgenland zum gemeinsamen Wandern ein. Das Traditionsunternehmen veranstaltet im September zwei Waldquelle Familiensonntagen in Niederösterreich. Live gewandert wird am 5. September im Naturpark Sparbach (Freier Eintritt für Kinder!) und am 12. September in der Wasserwelt Myrafällen (Freier Eintritt für Jugendliche!). An allen Standorten wartet ein vielfältiges Programm mit Wanderpaketen für die Familien.

Familiensonntage in Niederösterreich

Am 5. September ist der Naturpark Sparbach Ausflugsziel für Kinder und Eltern. Auf der 4,5 km langen Wanderung gibt es ein kinderfreundliches Familienprogramm und Wissen rund um Mineralwasser von Mineralwasser-Sommeliere Gerlinde Mock. Der Eintritt ist dabei für Kinder frei. Eine Woche später, am 12. September, lädt Waldquelle Mineralwasser alle Jugendlichen zum gemeinsamen Programm mit den TikTok-Stars @aleksible, @malentschi und @austriasginger in der Wasserwelt Myrafälle. Das Highlight der 30-minütigen Wanderung, die für alle Jugendlichen zwischen 11 und 16 Jahren gratis ist, ist der gemeinsame Waldquelle-TikTok-Workshop.

„Persönlich freut es mich sehr, dass wir mit den digitalen Wanderwochen sowie den zwei Familiensonntagen in Niederösterreich trotz schwieriger Rahmenbedingungen ein vielfältiges Programm für die Waldquelle-Familien auf die Beine stellen konnten“, freut sich Monika Fiala, Geschäftsführerin Waldquelle Mineralwasser auf die Wanderzeit.

57.000 Kilometer Tradition

Der 1. Waldquelle Familienwandertag feierte 2018 in Kobersdorf Premiere, 2019 wanderten bereits mehr als 2.500 BesucherInnen auf den Spuren von Waldquelle und 2020 wurde die Tradition Corona-bedingt digital fortgesetzt. Von Kobersdorf bis Bregenz wurden so 27.000 Kilometer von den Waldquelle Familien zurückgelegt. Umgerechnet konnte Österreich 10-mal umrundet werden. In den letzten drei Jahren gelang es dem mittelburgenländischen Mineralwasserunternehmen Familien zu über 57.000 Kilometer gemeinsamer Wanderstrecke zu animieren.

Waldquelle wandert auf einen Blick

5. September (10.30 bis 15 Uhr), Naturpark Sparbach, Eintritt für Kinder frei 12. September (11 bis 15 Uhr), Wander- und Wasserwelt Myrafälle, Eintritt für Jugendliche (11 bis 16 Jahre) frei

Alle Informationen unter: www.waldquelle.at/wandert