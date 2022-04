Mistelbach unterwegs in die Zukunft:E-Mobilität pur

MISTELBACH Alles neu macht der Mai, gerade 2022 auch bei Energie und Antrieb. Die Premiere der Langen Nacht der E-Mobilität am 5. und 6. Mai fällt in Mistelbach besonders stark aus. Initiiert von 23 Automarken und der Industriellenvereinigung, sind allein am Standort Mistelbach 16 Marken vertreten.

Private und Unternehmen haben individuelle Anforderungen an Mobilität.

Einsatz und Nutzung sind entscheidend, ob man mit Batterieantrieb (BEV), Brennstoffzelle (FCEV), Plug-In Hybride (PHEV) oder Range Extender (REX, REEV) besser unterwegs ist. E-Mobilität ist nicht nur freundlicher zum Klima, sondern auch zur Geldbörse. Dafür sprechen 30 % weniger Betriebskosten und günstigere Wartungskosten durch Wegfall von Öl oder Luftfilter. Außerdem ist die motorbezogene Versicherungssteuer Geschichte. Auch für die Ladeinfrastruktur zu Hause gibt es ebenso attraktive Förderungen wie für das e-Fahrzeug an sich. Für Unternehmen ist zudem die Vorsteuerabzugsfähigkeit interessant.

Kostenlose Beratung durch einen der Profis in Mistelbachs Autohäusern und dabei gleich entsprechende Fahrzeuge zu entdecken, verschafft auch dem Bauchgefühl nachhaltigen Antrieb. Also nutzen Sie die geballte Kompetenz der Autohäuser – nicht nur bei der Langen Nacht der Elektromobilität!