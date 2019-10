Als eine von wenigen Schulen bietet das Erzbischöfliche Gymnasium Hollabrunn eine Übergangsklasse an: Hier können sich NMS-AbsolventInnen, die die Mittelschule mit der Benotung „grundlegend“ oder „Standard“ abgeschlossen haben, ein Jahr lang intensiv auf den Besuch der gymnasialen Oberstufe vorbereiten. Nach erfolgreichem Abschluss steht der Weg offen in die Oberstufe des Aufbaugymnasiums — oder auch in eine andere weiterführende Schule.

„Wir legen in der Übergangsklasse besonderen Fokus auf die Hauptfächer Deutsch, Mathematik und Englisch“, erzählt Direktorin Ingrid Lehner-Pfennigbauer. „Und wir unterstützen unsere SchülerInnen vor allem auch dabei, ihre ganz persönlichen Lernstrategien zu erkennen und zu verbessern. Damit wird das Lernen insgesamt wirksamer gestaltet.“

In der Unter- und Oberstufe bietet das Erzbischöfliche Gymnasium die Schwerpunkte Humanbiologie und -psychologie sowie Musik an. Im Rahmen des Marchtaler Plans wird besonders Wert auf ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung, soziale Kompetenzen, Fach- und vernetzter Unterricht sowie Begabungs- und Begabtenförderung gelegt.