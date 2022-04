Leidenfrost die Poolmanufaktur, das sind exklusive Pools, außergewöhnlich im Design, innovativ in der Technik und kompromisslos in der Verarbeitung. Die Marke Leidenfrost steht seit jeher für Tradition, Innovation & Qualität. Seit nunmehr 50 Jahren werden alle Leidenfrost Pools in Handarbeit und größter Sorgfalt hergestellt.

Neben den hohen Qualitätsansprüchen, einer transparenten Firmenphilosophie sind für Leidenfrost auch Tätigkeiten hinsichtlich des Klimaschutzes wichtig. Das beginnt bei der langen Lebensdauer der Produkte und deren Wiederaufbereitungsmöglichkeit, geht über die Wärmeversorgung der Produktionsstätte mittels Biomasse und endet schlussendlich bei der eigenen Stromversorgung mittels Photovoltaikanlage.

Im Mai 2022 eröffnet Leidenfrost Salzburgs größten Outdoor Poolpark in Koppl. Der weitläufige Trendgarten bietet ein perfektes Zusammenspiel aus hochwertigen Schwimmbecken, ansprechender Gartengestaltung, innovativer Poolhausideen, Freizeitmöbel und Beschattungsmöglichkeiten.

Foto: zVg

Leidenfrost-pool GmbH

Josef Wimmer Straße 1-4,

3730 Eggenburg

+43 (0) 2984 2689

office@leidenfrost.at

www.leidenfrost.at