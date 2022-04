Regionale Top-Produkte: Ein Öl-Müller aus Leidenschaft

Man könnte ihn drei ganze Tage reden lassen und sein Wissen über Öle wäre wohl immer noch nicht erschöpft – und auch seine Begeisterung über seine Arbeit spürt man aus jedem Wort: Georg Gilli jun. hat in den vergangenen Jahren seine Berufung als Öl-Müller gefunden.

Die Gilli-Mühle in Eggenburg – ihre Ursprünge sind rund 500 Jahre alt – ist seit Gillis Urgroßvater in den 1930er-Jahren in Familienbesitz. Müller sind Gillis Vorfahren schon seit fünf Generationen. Georg Gilli jun. schlug ursprünglich aber einen anderen beruflichen Weg ein – nach einem Wirtschaftsstudium war Gilli als Projekt-Manager international unterwegs. Das machte ihn aber nicht auf Dauer glücklich. Seine berufliche Vergangenheit hat er dann ab 2012, als er in den heimischen Betrieb zurückgekehrt ist, relativ rasch hinter sich gelassen. Nachdem die Mühle nach einem Brand 2004 in Mitleidenschaft gezogen war, habe sich damals die Frage nach der weiteren Nutzung gestellt. Als Getreidemüller habe er seine Zukunft nicht gesehen. Es sei seine Inspiration gewesen, selbst Öle zu pressen – und das entgegen dem Ratschlag vieler im eigenen Haus: „Vielleicht ist das unüblich, aber ich wollte das unbedingt.“ Er habe sich auch bewusst gegen das „steirische Kürbiskernöl“ entschieden. Seine kaltgepressten Öle werden also nicht geröstet.

Die Entscheidung, diese Produktion in der alten Mühle einzurichten, hat er nicht bereut – auch wenn es billiger gekommen wäre, „auf der grünen Wiese eine neue Halle hinzustellen“, sagt Gilli. Und weiter: „Ich war von Anfang an zuversichtlich, dass ich das auch in der Mühle hinkriege, ich wollte dem alten Gebäude neues Leben einhauchen. Im Nachhinein wundere ich mich, dass ich damals nicht mehr Angst gehabt habe.“

Sieben Öle und sechs Essige im Portfolio

Angst hat er auch heute nicht. Denn mittlerweile sind seine Produkte vielfach preisgekrönt. Um sie an den Kunden zu bringen, sei es wichtig, die hinter ihnen stehende Philosophie zu vermitteln. Um das tun zu können, bietet Gilli in seiner „Schau-Mühle“ Führungen an. Damit könne man den Konsumenten vor Augen führen, was hinter den Produkten „Mehl“ oder „Öl“ stecke. Und das werde immer wichtiger, denn: „Jeder kennt diese Produkte. Aber wo sie herkommen, wie sie produziert werden und was nötig ist, um sie herzustellen, das wissen die wenigsten. Nahrungsmittel haben an Wert verloren, der Konsument reflektiert es nicht mehr. Es ist schön, wenn ich meinen Gästen dieses Wissen wieder vermitteln kann.“ So erfährt man in seinen Führungen etwa, was „kaltgepresst“ bedeutet, wann dieser Begriff geführt werden darf oder was der Unterschied zwischen Mehl und Grieß oder zwischen Lein und Leindotter ist.

Was er noch mit seinen Führungen erreichen will? „Die Leute sehen eine Flasche mit einem Preis – und akzeptieren den. Aber was laufen muss, damit das Produkt da ist, das wird nicht hinterfragt“, sagt Gilli. Er wolle zeigen, was von der Beschaffenheit des Ackers über das Saatgut, das Wissen des Landwirts über die Bearbeitung, die Ernte und die Verarbeitung bis zur Abfüllung passieren muss. Gelinge es, Konsumenten so eine „Geschichte“ hinter den Produkten zu vermitteln, dann habe man sie als langfristige Kunden gewonnen.

Mittlerweile hat Gilli übrigens sieben Öle (Distel, Sonnenblume, Hanf, Kürbiskern, Lein, Leindotter und Traubenkern) im Sortiment. Zuletzt hat er sich auch als Essig-Produzent mit Rotweinessig, Weißweinessig und Apfelessig (alle drei Sorten in zwei Varianten) einen Namen gemacht . Nachdem Essig „die Endveredelung von Wein“ ist, wie Gilli sagt, legt er auch dabei Wert auf beste Ausgangsprodukte. Der Wein kommt also aus Röschitz. Generell stammen seine Produkte allesamt aus einem Umkreis von maximal 30 Kilometern – und damit beweist er, dass man Regionalität doch in Flaschen abfüllen kann.

Nachdem Gilli im Vorjahr die erste Ernte Traubenkerne zu Öl verarbeitet hat, gehen ihm auch für die Zukunft die Ideen nicht aus: Das nächste Projekt wird ein Birnen-Essig.