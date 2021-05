Jene vor den Vorhang zu bitten, deren Leistungen allzu oft nur im Verborgenen gewürdigt werden. Das ist die Idee des Muttertages, der im deutschsprachigen Raum jeweils am zweiten Sonntag im Mai – heuer also am 9. Mai – stattfindet.

Mütter sind jetzt besonders gefordert

Heuer gibt es in vielen Familien noch mehr Gründe, die Mütter besonders zu feiern. Denn in der Corona-Krise sind gerade sie oftmals sehr gefordert. Viele Mütter arbeiten auch noch in jetzt besonders wichtigen Berufen als Krankenpflegerinnen, Supermarktkassiererinnen und Ärztinnen. Und dann erwarten vielfach auch noch die im Homeoffice tätigen Ehegatten und zuhause lernenden Schüler Hilfe und Aufmerksamkeit.

Dank für Mütter in aller Welt

Seinen Ursprung hatte der Muttertag bereits 1865 in der anglo-amerikanischen Frauenbewegung als „Mothers Friendships Day“. Die Protestantin Anne-Marie Jarvis rief dann 1907 anlässlich des zweiten Todestages ihrer Mutter das „Memorial Mothers Day Meeting“ ins Leben, das ab 1914 dann auch den Muttertag als Feiertag in den USA begründete. Mittlerweile bedanken sich in aller Welt am Muttertag Väter und Kinder mit Blumen, Gedichten und Geschenken.

Die Beweggründe, diesen Tag als besonderen zu begehen, haben sich seit 1907 – sieht man vom mittlerweile eingeführten Frauen-Wahlrecht ab – nicht wesentlich geändert: Mütter tragen immer noch die Hauptlast in den Haushalten, müssen aber zugleich auch in der härter werdenden Arbeitswelt bestehen.

Blumen sind ganz besonders beliebt

Unbestritten ist aber die Bedeutung des Muttertages für die Wirtschaft. Blumenhändler und Floristen verzeichnen Rekord-Umsätze – seit Jahren rangiert der Muttertag sogar vor dem Valentinstag. Auch Schmuck hat sich als Muttertags-Präsent immer wieder bewährt. Er rangiert mittlerweile auch ganz oben auf den Trendlisten der beliebtesten Muttertags-Geschenke.

Geschenkte Zeit liegt voll im Trend

Mit etwas Wetterglück kann der Muttertag draußen genossen werden.



Mindestens ebenso wertvoll, und dabei auch noch voll im Trend, liegt geschenkte Zeit – sei es bei einem Muttertags-Essen in passendem Ambiente, bei einem gemeinsamen Ausflug, einem Wellnesstag oder einem Kultur-Erlebnis. Die Möglichkeiten sind vielfältig, für jeden Geschmack lässt sich das Passende finden.