Nachgelesen bei Wikipedia: „Gran Turismo (italienisch), Grand Touring (englisch), Grand Tourisme (französisch) – kurz GT und frei übersetzt „große Fahrt“ – beschreibt den Verwendungszweck ursprünglicher GT-Fahrzeuge, also relativ komfortable und gut motorisierte Sportwagen, die für Langstreckenrennen geeignet sind …“

Peugeot bietet den 308 seit geraumer Zeit auch als GT an – auch in der Kombiversion! Der Kompakte hat es faustdick hinter den Ohren! Mit 180 Diesel-PS braucht er sich vor wirklich niemandem fürchten, außer vielleicht vor der Polizei. Denn mit dem Auto ist man, wenn man nicht aufpasst, so gut wie immer zu schnell unterwegs (Höchstgeschwindigkeit 223 km/h).

Fahreindruck? Fast schon zu brav ist der Motorsound (im Sportmodus hört er sich etwas cooler an, hier simulieren die Lautsprecher einen sportlichen Sound). Direkt die Lenkung (das kleine Lenkrad liegt ausgezeichnet in der Hand). Souverän die achtstufige Automatik (den Selbstzünder gibt es nicht mit Schaltgetriebe). Sportlich das tiefergelegte Fahrwerk (wieselflink geht es von Kurve zu Kurve, der Franzose bekommt seine Kraft ausgesprochen gut auf die Straße und zickt auch dann nicht, wenn die Kurven enger werden – und der Asphalt glatter). Effizient die Bremsanlage (ein paar Mal unfreiwillig getestet) …

Und die Praktikabilität des 308 SW (könnte auch für „Schöner Wagen“ stehen) bleibt trotz allem erhalten (siehe: großer Laderaum mit völlig ebener Bodenfläche).

Weniger ist mehr – das Motto beim Cockpit (genau gesagt: i-Cockpit). So lassen sich viele Funktionen (wie etwa die Temperatur) ausschließlich über einen 9,7-Zoll-Touchscreen bedienen. Ist Gewöhnungssache, aber so sieht die Zukunft aus. Und wer will heutzutage schon eine Knöpferlflut haben?