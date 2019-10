HLM Wer sich nicht nur privat sondern auch beruflich voll und ganz dem Thema Mode widmen möchte, den erwartet an der 5-jährigen höheren Lehranstalt für Mode sowie an der 3-jährigen Fachschule für Mode eine tolle Ausbildung.

Dass das Interesse am Handwerk immer mehr zunimmt, das erkennt man allein an den vielen Start-Ups, die in kleinen Unternehmen ihre Kundschaft sehr persönlich betreuen. Genauso werden Fachkräfte geschätzt, welche Kundinnen und Kunden auf Augenhöhe individuell beraten und deren Änderungswünsche bei Bedarf praktisch umsetzen können. Für Jugendliche, die Interesse an Mode haben und den Einstieg über eine Lehre schaffen wollen, wird es allerdings immer schwieriger.

3-jährige Ausbildung ist einzigartig in NÖ

Genau deshalb gibt es an der HLM in der Schneeberggasse auch zwei verschiedene Ausbildungsvarianten. Einerseits kann die 5-jährige höhere Lehranstalt für Mode („Handwerk mit Matura plus“), andererseits die 3-jährige Fachschule für Mode („Handwerk plus“) besucht werden. Als einzige Modefachschule bietet man in NÖ zudem einen Ausbildungsplatz für jene an, die eine Lehrstelle als Bekleidungsgestalter in der Region suchen. Nach drei Jahren haben die Schüler eine abgeschlossene Berufsausbildung und mit Hilfe der Fachabschlussprüfung auch die Berechtigung, einen dreijährigen Aufbaulehrgang in einer beliebigen Branche zu absolvieren. Damit haben sie, wie auch die Absolventen der 5-jährigen höheren Lehranstalt für Mode, ein Reife- und Diplomprüfungszeugnis und so auch den Zugang zu allen Universitäten- und Fachhochschulstudien sowie Kollegs. Außerdem verfügen die Absolventen über ein EU-Diplom in einem erlernten Beruf, in Kombination mit einer fundierten wirtschaftsnahen und unternehmerischen Ausbildung.