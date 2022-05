Großer Flohmarkt

Zahlreiche Shops machen mit – hier zahlt sich ein Einkaufsbummel garantiert aus! Von 14 bis 17 Uhr findet erstmalig ein Kinderflohmarkt mitten im Center statt. Es gibt jede Menge Spielzeug, Bücher, Kinderkleidung und vieles mehr zu entdecken!

Kinder aufgepasst: Beim Kinderflohmarkt anmelden und Taschengeld aufbessern!

Wer zu Hause viel zu viel Spielzeug hat, das er nicht mehr braucht oder bei wem der Kleiderkasten schon überläuft – der kann sich gerne unter www.zentrum-schwechat.at anmelden und einen Stand beim Kinderflohmarkt betreiben. Es gibt noch freie Plätze! Anmeldeschluss ist der 13. Juni 2022!

Alle Details dazu findet man auf www.zentrum-schwechat.at

Shoppingfreude zu jedem Anlass schenken!

Die Einkaufsgutscheine für das Zentrum Schwechat sind das perfekte Geschenk für Jedermann! Die Gutscheine bieten dem Beschenkten die Möglichkeit in knapp 20 Shops das Richtige für sich zu finden. Zu kaufen gibt es sie bei Anker und einlösbar sind sie in allen gekennzeichneten Shops. Jetzt neu: Einfach und bequem online unter www.zentrum-schwechat.at/service/gutscheine bestellen!

Über das Einkaufszentrum Schwechat

Das Einkaufszentrum Schwechat bietet als Nahversorger alles was man für den täglichen Bedarf benötigt. Ganzjährig können Besucher hier einen Mix aus Mode, Kosmetik, Lebensmitteln und vieles mehr, was das Herz begehrt, finden. Jetzt neu im Center: TEDi und NOODLEKING! Um den Einkauf im Zentrum so bequem wie möglich zu gestalten, stehen auf insgesamt fünf Parkebenen kostenlose Parkplätze mit etwa 200 Stellplätzen direkt beim Einkaufszentrum zur Verfügung (Achtung: Gratisparkschein muss beim Automaten geholt und gut sichtbar im Auto hinterlegt werden).

Mehr Infos: www.zentrum-schwechat.at | Facebook: ZentrumSchwechat