Tullner Autohäuser feiern längste Nacht des Jahres

Die Sterne stehen heuer günstig

Erleben Sie die ganze Kraft der E-Mobilität in der längsten Nacht des Jahres, denn am 5. und 6. Mai stehen Ihnen die Türen auch nach Einbruch der Dämmerung offen. Machen Sie doch einfach die Nacht zum Tag und werfen Sie einen elektrifizierenden Blick in die Zukunft des Fahrens.

Die neun Autohäuser der Tullner Automeile laden Sie gemeinsam und klar nach dem Motto „miteinander statt gegeneinander“ herzlich ein, sich ein paar Stunden ausgiebig und informativ mit dem Thema Elektromobilität auseinanderzusetzen.

Sie zeigen Ihnen die innovativsten, modernsten und saubersten Fahrzeuge und Konzepte in ansprechendem Rahmen und Ambiente. Der Focus liegt dabei auf elektrifizierten Modellen und zeigt, dass Individualverkehr und Umweltschutz kein Widerspruch sind. Bis 21 Uhr haben sie geöffnet, um Ihnen die Möglichkeit für detaillierte Beratung und Probefahrten zu geben. Auch für Ihr leibliches Wohl wird bestens gesorgt.