Die Unterstützung von Prozessen und Dokumentationen ist in vielen Bereichen des täglichen Lebens bereits Standard. In der ärztlichen und pflegerischen Dokumentation wird jedoch noch oft auf Papier gesetzt. Zu umständlich und zeitintensiv sei der Einsatz technologischer Lösungen. Noch immer werden ärztliche Verordnungen oder Berichte mit der Hand unleserlich und unvollständig auf diverse Formulare geschrieben. Die Folgen sind, dass Nebenwirkungen und Unverträglichkeiten oft nicht lückenlos dokumentiert und Veränderungen in der Krankengeschichte nicht nachvollziehbar sind.

CliniCenter® - Revolution der Pflege

Eine Lösung, die die Visite, Medikation und Dokumentation in dieser Hinsicht geradezu revolutioniert, ist CliniCenter®. Das Produkt wurde von Krammer Clinic Consulting entwickelt und bietet die nötige Transparenz und Nachvollziehbarkeit aller Behandlungs- und Pflegeschritte und reduziert gleichzeitig die Fehlerhäufigkeit. Anfang des Jahres ist Krammer Clinic Consulting mit T-Systems Austria eine strategische Kooperation eingegangen, um die Kompetenzen der Standorte Gmünd, Scheibbs und der T-Systems Zentrale in Wien zu bündeln und CliniCenter® gemeinsam heimischen Krankenhäusern und Kliniken anzubieten. CliniCenter® unterstützt den ganzheitlichen Ablauf im Krankenhaus von der Aufnahme bis zur Abrechnung für Ärzte, Pflegepersonal und Patienten. Neben der Stammdatenpflege, Userverwaltung und Patientenadministration unterstützen das Produkt auch die Dokumentation des gesamten Pflegeprozesses sowie die stationären medizinischen Prozesse. Eingesetzt wird die Lösung bereits im Landesklinikum Hainburg. Dort hat Krammer Clinic Consulting gemeinsam mit Ärzten und Pflege eine sog. elektronische Fieberkurve namens „ELFI“ entwickelt, welche der täglichen Arbeit eine gänzlich neue Qualität verleiht.

Weitere Informationen dazu unter: www.clinicenter.t-systems.at/