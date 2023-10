Herbstzeit ist Trachtenzeit

Elfi Maisetschläger ist seit 30 Jahren als Trachten Botschafterin nicht nur in Österreich sondern auch über die Grenzen hinaus bekannt. Seit 1992 ist sie in ihrer Zentrale in Weitra selbstständig. Traumhafte Trachtenmodelle auch für viele Vereine aus den verschiedensten Regionen entstehen in ihrem Trachten-Atelier. Eine weitere Filiale in der Altstadt Krems wurde 2012 eröffnet.

Mit viel Herbstblut baute sie 2022 ihr Hauptgeschäft in Weitra zu einem schmucken Treffpunkt um. „Alle sind herzlich eingeladen in mein neues Qualitätstrachtenoutlet mit einer noch größeren Auswahl, vielen Aktionen, frischen Schmankerl von Waldviertler Bauern und einem Kundenkaffee“, freut sich die Trachtenexpertin.