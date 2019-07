56 Prozent des gesamten in Österreich erzeugten Stroms stammten 2017 aus Wasserkraft. Das ist auf das ganze Land bezogen natürlich hauptsächlich die "Schuld" der großen Donaukraftwerke beziehungsweise einiger großer Pumpspeicherkraftwerke in den Alpen. Doch gerade bei uns in Niederösterreich spielen auch die vielen Anlagen an kleineren Flüssen und Bächen eine wesentliche Rolle in der Stromerzeugung. Allein die rund 620 anerkannten Kleinwasserkraftwerke (Leistung <10 Megawatt) versorgen derzeit fast 145.000 Haushalte im Land mit sauberem Strom. Man bedenke: Hier sind die größeren Werke noch gar nicht mitgerechnet. Eine ganz schöne Menge also.